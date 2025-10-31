Home > वायरल > अब कहां मिल गई एक और ‘मोनालिसा’, नागिन सी आंखों ने लूटा सबका दिल; क्या आपने देखा?

अब कहां मिल गई एक और ‘मोनालिसा’, नागिन सी आंखों ने लूटा सबका दिल; क्या आपने देखा?

Pushkar Mela 2025: पुष्‍कर मेले में खूबसूरत आंखों वाली लड़की का वीड‍ियो वायरल हो रहा है. लोग उसकी तुलना प्रयागराज कुंभ में आई मोनाल‍िसा से कर रहे हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 31, 2025 7:09:03 PM IST

Pushkar Mela 2025
Pushkar Mela 2025

Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेले में माला बेचने वाली सुमन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उसकी आंखे नागिन जैसी खूबसूरत लग रही है. लोग उसकी तुलना प्रयागराज कुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा से कर रहा है. सुमन और मोनालिसा की ऐआंखे एक जैसी है. मोनालिसा भी कुंभ में माला बेचने गई थी. और सुमन भी पुष्कर में माला बेच रही है. काफी लोग सुमन को मोनालिसा कह रहे है. 

सुमन की आंख के लोग दीवाने 

सुमन कालहबेलिया पुष्कर मेले में माला बेचने आई है. लोग उनकी आंखो के दीवाने हो गये है. लोगों ने सुमन का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है. सुमन पारंपरिक परिधान में माला बेचते हुए लोगों के साथ हंसते बोलते हुए दिखाई दे रही है. जिसकी खूब सराहना हो रही है. 

सोशल मीडिया पर यूजर ने कमेंट किया 

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर एक यूजर  ‘ ये मोनालिसा सिर्फ मेले में ही क्यों मिलती है…? एक कुंभ मेले में मिली थी और यह पुष्कर मेले में मिली. वही दुसरे यूजर ने लिखा कि ‘ पुष्कर की वायरल गर्ल सुमन मोनालिस’ और एक ने तो लिखा कि ‘राजस्थान के हर गांव में आपको ऐसी एक मोनालिसा मिल जायेंगी. मुझे कुंभ वाली मोनालिसा कुछ खास नहीं लगी. राजस्थान वाली मोनालिसा तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है.” 

सुमन एक कलाकार है

सुमन कालबेलिया राजस्थान की एक पारंपरिक लोक नृय है. वह कालबेलिया है. वह कालबेलिया समुदाय से ताल्लुक रखती है. उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें गर्व है कि लोग उनकी कला को पसंद कर रहे है. उन्होंने कहा “अगर मेरी आंखें और नृत्य राजस्थान की लोक संस्कृति को एक नई पहचान देते हैं, तो यह मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी.”

सुमन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वह जैसलमेर में नृत्य करती है. लेकिन अभी तक उन्हें कोई बड़ा मंच नहीं मिला है. अगर उसे कोई बड़ा मंच या फिल्म में काम करने का मौका मिलता है तो वह जरूर कोशिश करेगी.

Tags: home-hero-pos-9MonalisaMonalisa NewsPushkar newsSuman
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दर्द ने कर दिया मूड खराब, ऐसे बनाएं सेक्स शानदार

October 31, 2025

कच्ची भिंडी और ये फूड्स बढ़ा देंगे मर्दाना ताकत, नहीं...

October 31, 2025

पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार...

October 31, 2025

पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से...

October 31, 2025

इनकी नजरों से बचना है नामुमकिन! जानिए दुनिया के 10...

October 31, 2025

अब शाम की चाय के साथ बनाएं मसालेदार ब्रेड, हर...

October 31, 2025
अब कहां मिल गई एक और ‘मोनालिसा’, नागिन सी आंखों ने लूटा सबका दिल; क्या आपने देखा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब कहां मिल गई एक और ‘मोनालिसा’, नागिन सी आंखों ने लूटा सबका दिल; क्या आपने देखा?
अब कहां मिल गई एक और ‘मोनालिसा’, नागिन सी आंखों ने लूटा सबका दिल; क्या आपने देखा?
अब कहां मिल गई एक और ‘मोनालिसा’, नागिन सी आंखों ने लूटा सबका दिल; क्या आपने देखा?
अब कहां मिल गई एक और ‘मोनालिसा’, नागिन सी आंखों ने लूटा सबका दिल; क्या आपने देखा?