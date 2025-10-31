अब कहां मिल गई एक और ‘मोनालिसा’, नागिन सी आंखों ने लूटा सबका दिल; क्या आपने देखा?

Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेले में माला बेचने वाली सुमन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उसकी आंखे नागिन जैसी खूबसूरत लग रही है. लोग उसकी तुलना प्रयागराज कुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा से कर रहा है. सुमन और मोनालिसा की ऐआंखे एक जैसी है. मोनालिसा भी कुंभ में माला बेचने गई थी. और सुमन भी पुष्कर में माला बेच रही है. काफी लोग सुमन को मोनालिसा कह रहे है.

सुमन की आंख के लोग दीवाने

सुमन कालहबेलिया पुष्कर मेले में माला बेचने आई है. लोग उनकी आंखो के दीवाने हो गये है. लोगों ने सुमन का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है. सुमन पारंपरिक परिधान में माला बेचते हुए लोगों के साथ हंसते बोलते हुए दिखाई दे रही है. जिसकी खूब सराहना हो रही है.

सोशल मीडिया पर यूजर ने कमेंट किया

सोशल मीडिया पर एक यूजर ‘ ये मोनालिसा सिर्फ मेले में ही क्यों मिलती है…? एक कुंभ मेले में मिली थी और यह पुष्कर मेले में मिली. वही दुसरे यूजर ने लिखा कि ‘ पुष्कर की वायरल गर्ल सुमन मोनालिस’ और एक ने तो लिखा कि ‘राजस्थान के हर गांव में आपको ऐसी एक मोनालिसा मिल जायेंगी. मुझे कुंभ वाली मोनालिसा कुछ खास नहीं लगी. राजस्थान वाली मोनालिसा तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है.”

सुमन एक कलाकार है

सुमन कालबेलिया राजस्थान की एक पारंपरिक लोक नृय है. वह कालबेलिया है. वह कालबेलिया समुदाय से ताल्लुक रखती है. उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें गर्व है कि लोग उनकी कला को पसंद कर रहे है. उन्होंने कहा “अगर मेरी आंखें और नृत्य राजस्थान की लोक संस्कृति को एक नई पहचान देते हैं, तो यह मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी.”

सुमन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वह जैसलमेर में नृत्य करती है. लेकिन अभी तक उन्हें कोई बड़ा मंच नहीं मिला है. अगर उसे कोई बड़ा मंच या फिल्म में काम करने का मौका मिलता है तो वह जरूर कोशिश करेगी.