श्रीजगन्नाथ मंदिर पर विवादित टिप्पणी, इस इन्फ्लुएंसर के खिलाफ FIR हुई दर्ज

Social Media Infulencer Controversial Statement: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभांकर मिश्रा इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. दरअसल, ओडिशा के पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर और भगवान जगन्नाथ को लेकर उन्होंने एक विवादित टिप्पणी दी है, जिसके बाद से उनका जमकर विरोध किया जा रहा है. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

भक्तों की भावनाओं को पहुंचा ठेस

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभांकर मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेज़ी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में श्रीजगन्नाथ मंदिर के बारे में भ्रामक दावे किए गए, जिससे लाखों भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है. वीडियो में वह दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्रेमी जोड़े शादी से पहले मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, तो उनका विवाह कभी सफल नहीं हो सकता है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि 12वीं शताब्दी का यह प्राचीन मंदिर “राधारानी के श्राप” के प्रभाव में है.

दावे को लेकर मंदिर प्रशासन ने की कड़ी निंदा

शुभांकर मिश्रा के इस दावे को लेकर भक्त के साथ-साथ मंदिर प्रशासन ने भी कड़ी निंदा की है. इस दौरान देशभर के श्रद्धालुओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है. मंदिर प्रशासन ने इन दावों को अस्वीकार्य करते हुए बतया कि प्रबंधन की तरफ से इन्फ्लुएंसर को सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की चेतावनी दी गई थी. साथ ही, यह भी साफ किया गया था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.





पुरी ज़िला कलेक्टर ने मामले में जांच पड़ताल की शुरू

तो वहीं, इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुरी ज़िला कलेक्टर दिव्यज्योति परीडा ने पहले ही यह ऐलान किया था कि विवादित बयान की जांच की जाएगी और जांच के परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी. वरिष्ठ सेवक की शिकायत दर्ज होने के बाद, पुलिस और स्थानीय प्रशासन अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुटे हुए हैं कि आखिर जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाया जा सके.