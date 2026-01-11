Home > वायरल > Poland zoo viral video: व्रोकलॉ जू में 1.7 टन गैंडा से भिड़ा हिरण, इस जानवर की निकल गई सारी हवा,देखें वायरल Video

Poland zoo viral video: व्रोकलॉ जू में 1.7 टन गैंडा से भिड़ा हिरण, इस जानवर की निकल गई सारी हवा,देखें वायरल Video

Deer Rhino Fight: पोलैंड के जू में एक छोटा हिरण बिना डर 1.7 टन के गैंडे से भिड़ा. हार्मोन्स की वजह से निडर हिरण ने खेल-खेल में गैंडे को चुनौती दी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 11, 2026 1:19:19 PM IST

Poland zoo viral video: व्रोकलॉ जू में 1.7 टन गैंडा से भिड़ा हिरण, इस जानवर की निकल गई सारी हवा,देखें वायरल Video


Deer Rhino Fight: पोलैंड के व्रोकलॉ जू में एक मजेदार और अजीब घटना देखने को मिली, जब एक छोटा हिरण लगभग 100 गुना बड़े जानवर 1.7 टन वजन वाले गैंडे से भिड़ गया. जू द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि निडर हिरण गैंडे की ओर दौड़ता है, उसे सिर से टकराता है और फिर उसके चारों ओर दौड़ता है. इस अद्भुत आकार के अंतर ने लोगों को हैरान और हंसाने दोनों का काम किया.

जू के अधिकारियों ने बाद में साफ किया कि हिरण का ये अजीब व्यवहार उसके हार्मोन्स की वजह से था. अधिकारियों ने हल्के अंदाज में कहा, उसे अपनी ऊर्जा बाहर निकालनी है और दिखाना है कि बॉस कौन है, भले ही उसका मुकाबला 1.7 टन के जानवर से हो. उन्होंने मजाक में ये भी जोड़ा, कौन सोच सकता था कि इतनी छोटी काया में ऐसा योद्धा छुपा हो सकता है?.

भिड़ंत का वीडियो

वायरल क्लिप में हिरण मारुška के पास कॉन्फिडेंस के साथ आता है. शुरुआत में गैंडा अपना विशाल सिर नीचे झुकाता है और दो बार सिर हिलाता है, जो आमतौर पर किसी भी जानवर को भागने पर मजबूर कर देता. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. हिरण सीधे उस पर हमला करता है और दोनों कुछ पल के लिए टकराते हैं.

जैसे-जैसे मुठभेड़ आगे बढ़ती है, हिरण अपने सिर को झुकाए रखता है और गैंडे पर ध्यान केंद्रित करता है. मारुška अपने आगे के पैरों के बीच खेल-खेल में कूदती रहती है. दोनों फिर से सिर टकराते हैं, रुकते हैं और फिर से भिड़ते हैं, इस बार गैंडे नाटकिया अंदाज में सिर टकराती दिखाई देती है, जिससे साफ होता है कि ये मुठभेड़ खेल-कूद वाली है, खतरे वाली नहीं.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर अपने विचार शेयर करने लगे. किसी ने लिखा, ये लड़ाई में कुत्ते के आकार के बारे में नहीं, बल्कि हिरण के भीतर की लड़ाई के बारे में है. किसी ने मजाक में कहा, इसीलिए हमारे राजनीतिक विरोधी नहीं चाहते कि आपके पास टेस्टोस्टेरोन हो.

कुछ लोगों ने इस दृश्य में गहरा अर्थ देखा. एक ने लिखा, इसमें कुछ रूपक है. हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम छोटे महसूस करते हैं लेकिन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ये वजन नहीं, दिल की बात है. किसी ने जोड़ते हुए कहा, दुनिया में सब कुछ हो रहा है, फिर भी ये देखना अच्छा लगता है कि अलग-अलग प्रजातियों के जानवर मिलकर जीवन का आनंद ले सकते हैं.

 

