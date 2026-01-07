निर्माणाधीन ईमारतों में पोस्टरों में दिखने वाली बड़ी आंखों वाली महिला कौन हैं? हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Mystery Woman Pictures: जब आप किसी शहर से गुजरते हैं तो आपको अक्सर किसी पॉपुलर रेस्टोरेंट चेन के नए आउटलेट, कोई नया बाज़ार जिसे आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, ऑटो रिक्शा के पीछे लिखे अजीब मैसेज और बन रही इमारतें दिखती हैं. अगर आपका ध्यान अपने फोन में नहीं है तो किसी जाने-पहचाने शहर में रोजाना की राइड भी कहानी कहने के लिए इंस्पायर कर सकती है. ऐसा ही कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाली एक महाराष्ट्रीयन महिला के साथ हुआ है.

जब भी वह राज्य में बेंगलुरु के बाहर किसी जगह जाती थी, तो उसे कुछ अजीब दिखता था. यह एक साड़ी पहनी हुई महिला की तस्वीर थी, जिसकी काजल लगी आंखें खुली हुई थीं और जो बन रही इमारतों से लटकी हुई थी.

कर्नाटक में बन रही इमारतों से लटकी महिला की तस्वीर (A picture of a woman hanging from a building under construction in Karnataka)

पोस्टर को कई बार देखने के बाद उसने महिला की पहचान पता लगाने की कोशिश करते हुए एक तस्वीर खींची. उसने Google Lens से जूम करके भी देखने की कोशिश की, लेकिन पोस्टर में मौजूद महिला को नहीं ढूंढ पाई. आखिरकार उसने इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे यह महिला कर्नाटक में बेंगलुरु के बाहर हर जगह दिखती है, जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है.मैंने Google Lens से इसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कोई डिटेल नहीं मिली. यह कौन है?

I see this woman everywhere in Karnataka outside bangalore where there’s a construction happening. I tried google lens to check for discussions but can’t find any details. Who is she? pic.twitter.com/RAgMDXXJMt — unc unitechy (@unitechy) January 5, 2026







बेंगलुरु की महिला ने 5 जनवरी, 2026 को कर्नाटक में बन रही इमारतों के पास दिखी इस अजीब चीज़ के बारे में पोस्ट किया और तब से इस पोस्ट को 3.2 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर ने क्या कहा? (What did the user say on social media?)

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह कंस्ट्रक्शन के लिए नज़रबट्टू है. एक अन्य यूजर ने पोस्टर में महिला का पता लगाने के लिए Grok की मदद ली. तीसरे ने कहा कि इसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने के लिए लटकाया गया था. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने लिखा कि नजर कवच, लेकिन यह बहुत अजीब है कि लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें ज़्यादातर लाल जीभ वाला शैतान जैसा चेहरा होता है. शायद यह कोई मीम ट्रेंड है.

महिला के बारे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा (A shocking revelation has been made about the woman)

एक X यूजर ने एक AI प्लेटफॉर्म पर अपनी क्वेरी का स्क्रीनशॉट शेयर किया. बॉट ने महिला की पहचान निहारिका राव, एक कर्नाटक की YouTuber के रूप में की. इसने बताया कि 2023 के एक वायरल वीडियो क्लिप में उनके हैरान करने वाले एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पर एक मीम बन गए. इवैल्यूएशन से यह भी पता चला कि स्थानीय लोग इस मज़ेदार तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे बुरी नजर से बचाने के लिए ‘दृष्टि गोम्बे’ ताबीज कह रहे हैं.