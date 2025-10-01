मुगल हरम की औरतें रात के अंधेरे में करती थीं यह काम, सोने को जाती थीं तरस!
मुगल हरम की औरतें रात के अंधेरे में करती थीं यह काम, सोने को जाती थीं तरस!

Mughal Harem Secrets: मुगल हरम की औरतें रात में छिपकर ऐसा काम करती थीं, जिसका बादशाह को पता चलते ही खौफनाक अंजाम होता था.

By: Prachi Tandon | Published: October 1, 2025 2:46:29 PM IST

मुगल हरम की औरतें रात के अंधेरे में करती थीं यह काम, सोने को जाती थीं तरस!

Mughal Harem Women Secrets: मुगलों का हरम हमेशा से रहस्यों और कड़वी सच्चाईयों से घिरा रहा है. आम लोगों को मुगल हरम सिर्फ ऐशो-आराम और शाही ठाठ-बाट वाला लगता आया है, लेकिन किले की दीवारों की हकीकत बिल्कुल अलग थी. यहां रहने वालीं औरतें पूरी तरह दुनिया से अलग-थलग थीं. जहां दुनिया के लिए सवेरा सूरज के उगने के साथ होता था. वहीं, इनका सूरज डूबने के साथ दिन चढ़ता था. 

कई इतिहासकारों ने मुगल हरम का जिक्र किया है और बताया है कि यहां कुछ सैकड़ों नहीं, हजारों औरतें रहती थीं. इन औरतों का काम बादशाह की सेवा और उनका मनोरंजन करना होता था. ऐसे में जब बादशाह हरम में कदम रखता था, तो सारी औरतें बैचेन हो जाती थीं और तैयारियों में जुट जाती थीं. लेकिन, जितनी इनकी जिंदगी आसान और ऐशो-आराम वाली लगती है उतनी होती नहीं थी कई बार तो हरम की औरतें रात-रातभर सोने के लिए तरस जाती थीं. 

रात-रात भर सो नहीं पाती थीं हरम की औरतें!

मुगल हरम में शाम के समय बादशाह और उनके शहजादे थकान मिटाने के लिए आते थे. ऐसे में कई घंटों तक उनके मनोरंजन का कार्यक्रम चलता था, जिसमें संगीत, नृत्य, कविताएं, कव्वालियां आदि होती थीं. इसके बाद बादशाह अपनी बेगमों या किसी अन्य महिला के साथ बिस्तर पर सोने जाते थे. जब तक, बादशाह हरम में मौजूद रहते थे वहां की औरतें पूरी तरह से सेवा और आदेश का पालन करने के लिए तैनात रहती थीं. ऐसे में वह रात-रात भर सो नहीं पाती थीं. 

रात में छिपकर यह काम करती थीं हरम की औरतें 

मुगल हरम की औरतें रात के अंधेरे में करती थीं यह काम, सोने को जाती थीं तरस!

कई इतिहासकारों ने मुगल हरम के बारे में जिक्र किया है. जहां उन्होंने बताया है कि रात के समय मुगल हरम की औरतें किले से बाहर निकला करती थीं. गर्मियों के मौसम में हरम की औरतें रात के समय यमुना नदी में नहाने जाया करती थीं और ठंडे पानी का आनंद लेती थीं. इतना ही नहीं, कुछ औरतें अपने प्रेमियों और रिश्तेदारों से भी अंधेरे में छिपकर मिलती थीं.

ऐसा कहा जाता है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर और सैनिकों की नजरों से बचकर मुगल हरम की कई औरतें साजिश और रणनीतियों को भी अंजाम दिया करती थीं. हालांकि, जब हरम की किसी औरत की साजिश या पराए मर्द से मिलना पकड़ा जाता था, तो उसे खौफनाक सजा दी जाती थी. कई औरतों को आजीवन कारावास में काटना पड़ता था, तो कईयों को सजा-ए-मौत भी सुना दी जाती थी. 

मुगल हरम की औरतें रात के अंधेरे में करती थीं यह काम, सोने को जाती थीं तरस!

