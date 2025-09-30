जब इस शख्स की बहू पर आया बादशाह अकबर का दिल, हरम में ले जाकर बना दिया…

Mughal Era Secrets: मुग़ल काल में बादशाह अपनी अय्याशी के लिए ‘हरम’ बनवाते थे. हरम में देश-विदेश की सबसे खूबसूरत महिलाओं और लड़कियों को लाया जाता और उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था. इन महिलाओं को सेक्स स्लेव कहना गलत नहीं होगा. इतिहासकारों की मानें तो हरम में मौजूद महिलाओं की लाइफ बंद दरवाजों के पीछे ही कट जाया करती थी. आजादी के नाम पर उन्हें सिर्फ हरम में मिलने वाली सुख सुविधा ही नसीब थी. हरम से बाहर किसी भी शख्स से मिलने पर उन्हें मौत तक की सजा दे दी जाती थी. ऊपर से यदि किसी महिला पर मुग़ल बादशाह का दिल आ गया तो कैसे भी करके उसे हरम ले आया जाता था. ऐसे ही एक किस्सा अकबर से जुड़ा है जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं.

आगरा के सरदार की बहू पर आ गया था दिल

अकबर से जुड़ा एक किस्सा बड़ा फेमस है. बताते हैं कि एक बार सुबह की सैर पर निकले अकबर की नजर आगरा के सरदार शेख बादाह जी बहू पर पड़ गई. उसकी खूबसूरती देख अकबर उसका दीवाना हो गया. बस फिर क्या था, अकबर ने सोच लिया कि वो उससे निकाह करेगा. इसके बाद शुरू हुआ असली खेल, अकबर ने शेख बादाह के पास ना सिर्फ सन्देश भेजा बल्कि उसे धमकाया भी.

अकबर की ताकत देख शेख बादाह के बेटे ने दिया तलाक

इतिहासकारों की मानें तो शेख बादाह को अकबर के इस मंसूबे पर बेहद गुस्सा आया लेकिन बादशाह की ताकत के आगे वो मजबूर था. ना कहता तो मौत उसके नसीब में होती, वहीं शेख के बेटे ने भी विरोध नहीं किया और फ़ौरन अपनी बीवी को तलाक दे दिया. इस तरह से शेख बादाह की बहू अकबर के हरम में पहुंचा दी गई. ये सिर्फ एक किस्सा भर है, इतिहासकारों की मानें तो अकबर के हरम में लगभग 5000 के करीब महिलाएं थीं, इनमें से कई जोर-जबरदस्ती से तो कई को युद्ध में बतौर ट्रॉफी के तौर पर जीतकर लाया गया था. हरम में इन महिलाओं को किसी भी बाहरी शख्स से मिलने की मनाही होती थी. वहीं, इनकी सुरक्षा का जिम्मा भी किन्नरों के हाथ में होता था.