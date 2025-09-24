हर महीने एक शादी करता था ये मुगल बादशाह, हरम की महिलाओं से होता था रुह कंपा देने वाला सलूक!

Mughal era secrets: मुग़ल बादशाहों ने भारत पर लंबे समय तक तक शासन किया था. मुगलों से जुड़े कई किस्से आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं. इन्हीं में से एक है ‘हरम’ से जुड़े किस्से, जी हां, मुगलों की ऐशगाह कही जाने वाली इस जगह से जुड़े कई किस्से हैं. बताते हैं कि मुग़ल शासक अपने हरम में हजारों महिलाओं को रखा करते थे. इनमें बेगमें होती थीं, दासियां हुआ करती थीं और ऐसी महिलाएं भी होती थीं जो उन्हें देश-विदेश से ईनाम में मिली हों. इन सबके ऊपर सिर्फ बादशाह का अधिकार होता था, वो जैसा और जो चाहता वैसे इनका इस्तेमाल कर सकता था. वहीं, हरम की सुरक्षा का जिम्मा किन्नरों के हाथ में होता था.

मुग़ल शासक जहांगीर हर महीने करता था एक शादी

इतिहासकारों की मानें तो मुग़ल बादशाह जहांगीर के हरम में मौजूद बेगमों और दासियों की संख्या और विवाह की तारीखों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हर महीने एक शादी करता था. बताते हैं कि मुग़ल काल के बादशाह दूसरे बादशाहों के बड़े हरम को देखकर जला करते थे और उनसे बराबरी की सोचते थे. हरम से जुडी एक बात और मशहूर है कि यहां बादशाह के अलावा किसी अन्य को आने की इजाज़त नहीं दी जाती थी. यदि कोई चोरी छिपे आ भी जाता तो पकड़े जाने पर उसे मौत की सजा सुना दी जाती थी. यही नियम हरम के अंदर मौजूद महिलाओं पर भी लागू होता था कि वे बादशाह के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं रख सकती थीं.

नशे के शौक़ीन थे बड़े-बड़े बादशाह

मुग़ल काल में शराब और अफीम के नशे का बहुत चलन था. लगभग हर बड़ा बादशाह इसकी गिरफ्त में था. मुग़ल बादशाह हुमायूं के बारे में तो इतिहासकार बताते हैं कि वो दिन भर अफीम के नशे में रहता था. अकबर भी शराब का शौक़ीन था, वहीं अधिक शराब के सेवन के चलते ही अकबर के दो बेटों मुराद और दानियाल की मौत हो गई थी. बताते हैं कि जहागीर ने अपने समय में तंबाकू पर रोक जरूर लगा दी थी लेकिन वो खुद शराब का बहुत शौक़ीन हुआ करता था. मुग़ल काल के जानकारों की मानें तो जहांगीर कई किस्म की शराब को एक साथ मिलाकर पीने का शौक़ीन था.