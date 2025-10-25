Home > वायरल > Viral: शादी नहीं करने पर मिलेंगे 29 लाख रुपये, मां ने क्यों दिया बेटियों का यह ऑफर?

Viral: शादी नहीं करने पर मिलेंगे 29 लाख रुपये, मां ने क्यों दिया बेटियों का यह ऑफर?

Viral News: अमेरिका की रहने वाली एक महिला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. महिला ने अपनी बेटियों को शादी के खर्च से बचाने के लिए एक अनोखा ऑफर दिया है. आइए बताते हैं आखिर क्या है वह शानदार ऑफर?

By: Preeti Rajput | Published: October 25, 2025 1:48:33 PM IST

viral news
viral news

Trending News: हर मां-बाप चाहता है कि वो अपनी बेटियों की शादी बेहद धूमधाम के साथ करें. लेकिन विदेशों (Viral News) में लोगों की सोच काफी अलग होती है. वहां तो लोग खुद से ही पार्टनर खोज कर शादी कर लेते हैं. कई तो बिना शादी के ही लिव इन में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं. लेकिन विदेशी मां (American Mother) ने अपनी बेटियों को शादी को लेकर गजब का ऑफर दिया है. मां ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि ” अगर उसकी बेटियां शादी नहीं करतीं, या फिर बेहद सादगी के सात शादी करती हैं, तो वो उन्हें बदले में 29 लाख रुपये देगी. महिला का यह अजीब सा ऑफर सुन सब हैरान रह गए हैं. 

शादी या फिर 29 लाख रुपये 

यह विदेशी मां इस समय सोशल मीडिया (Social Media) पर चर्चा का विषय बन चुकी है. उसने अपनी  बेटियों को शादी के खर्च से बचाने के लिए यह अनोखा ऑफर दिया है. मां ने साफ-साफ कहा कि-“अगर वो शादी नहीं करेंगी, या फिर भव्य शादी करने से बचेंगी, तो उन्हें नकद इनाम मिलेगा.” अमेरिका की केट नाम की इस महिला वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बना हुआ है. महिला ने एलान किया कि – “मैं अपनी हर बेटी को $35,000/₹29 लाख दूंगी. अगर वे शादी नहीं करतीं या सादगी भरी शादी का फैसला करती हैं”. कैट ने कहा कि “वह इस प्रस्ताव के जरिए एक नई सोच को जन्म दे रही हैं. ताकी उनकी कोई भी बेटी शादी के कर्ज को ना झेलें. शादी के पहले ही कर्ज़ लेना जीवन की सबसे बड़ी गलती है. मैंने अपनी बेटियों को हमेशा से सलाह दी है कि वह शादी करें या फिर मुझ से पैसे लें. दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं. 

You Might Be Interested In

भारत के इस गांव में कौन करता है खूबसूरत विदेशी महिलाओं को Pregnant? 2300 साल पुराने महान राजा से है इसका संबंध

बेटियों को दिया अनोखा ऑफर 

बता दें कि केट खुद भी शादीशुदा हैं. उन्होंने बताआ कि- “उनकी शादी एक भव्य आयोजन के तहत हुई थी. बड़ा हॉल, भारी गाउन, शानदार पार्टी, लेकिन इस सपनों की शादी को सच करने के लिए उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी”. उन्होंने बताया कि “गर उस समय हम वही पैसा घर खरीदने, निवेश करने या छोटी सी करते तो आज हमारी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होती. इस समय अमेरिका के लोग शादी को भव्य बनाने के लिए काफी ज्यादा खर्च कर देते हैं. न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, अमेरिका में औसतन एक शादी का खर्च $26,665 (करीब ₹22 लाख) तक पहुंच चुका है. महिला की इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं. 

Mughal Harem Secrets: मुगल हरम में कैसे चुनी जाती थीं वो महिलाएं जो बादशाह के बिस्तर तक पहुंचती थीं?

Tags: home-hero-pos-9trending newsviralviral khabarViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Wedding Season में हॉट दिखने के लिए अपनाएं इन बॉलीवुड...

October 25, 2025

एक WhatsApp अकाउंट अब चार डिवाइस पर चलाया जा सकता...

October 25, 2025

शारदा सिन्हा के बेहतरीन छठ गीत, सुनते ही खो जाएंगे...

October 25, 2025

10 मिनट में तैयार, टेस्टी और हेल्दी वर्मिसेली उपमा

October 25, 2025

हर नाम में छिपा है प्यार और एक कहानी ,बेटियों...

October 25, 2025

कुरकुरी बाहर और सॉफ्ट अंदर, चीज बॉल्स बनाने का आसान...

October 25, 2025
Viral: शादी नहीं करने पर मिलेंगे 29 लाख रुपये, मां ने क्यों दिया बेटियों का यह ऑफर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral: शादी नहीं करने पर मिलेंगे 29 लाख रुपये, मां ने क्यों दिया बेटियों का यह ऑफर?
Viral: शादी नहीं करने पर मिलेंगे 29 लाख रुपये, मां ने क्यों दिया बेटियों का यह ऑफर?
Viral: शादी नहीं करने पर मिलेंगे 29 लाख रुपये, मां ने क्यों दिया बेटियों का यह ऑफर?
Viral: शादी नहीं करने पर मिलेंगे 29 लाख रुपये, मां ने क्यों दिया बेटियों का यह ऑफर?