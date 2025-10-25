Viral: शादी नहीं करने पर मिलेंगे 29 लाख रुपये, मां ने क्यों दिया बेटियों का यह ऑफर?

Trending News: हर मां-बाप चाहता है कि वो अपनी बेटियों की शादी बेहद धूमधाम के साथ करें. लेकिन विदेशों (Viral News) में लोगों की सोच काफी अलग होती है. वहां तो लोग खुद से ही पार्टनर खोज कर शादी कर लेते हैं. कई तो बिना शादी के ही लिव इन में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं. लेकिन विदेशी मां (American Mother) ने अपनी बेटियों को शादी को लेकर गजब का ऑफर दिया है. मां ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि ” अगर उसकी बेटियां शादी नहीं करतीं, या फिर बेहद सादगी के सात शादी करती हैं, तो वो उन्हें बदले में 29 लाख रुपये देगी. महिला का यह अजीब सा ऑफर सुन सब हैरान रह गए हैं.

शादी या फिर 29 लाख रुपये

यह विदेशी मां इस समय सोशल मीडिया (Social Media) पर चर्चा का विषय बन चुकी है. उसने अपनी बेटियों को शादी के खर्च से बचाने के लिए यह अनोखा ऑफर दिया है. मां ने साफ-साफ कहा कि-“अगर वो शादी नहीं करेंगी, या फिर भव्य शादी करने से बचेंगी, तो उन्हें नकद इनाम मिलेगा.” अमेरिका की केट नाम की इस महिला वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बना हुआ है. महिला ने एलान किया कि – “मैं अपनी हर बेटी को $35,000/₹29 लाख दूंगी. अगर वे शादी नहीं करतीं या सादगी भरी शादी का फैसला करती हैं”. कैट ने कहा कि “वह इस प्रस्ताव के जरिए एक नई सोच को जन्म दे रही हैं. ताकी उनकी कोई भी बेटी शादी के कर्ज को ना झेलें. शादी के पहले ही कर्ज़ लेना जीवन की सबसे बड़ी गलती है. मैंने अपनी बेटियों को हमेशा से सलाह दी है कि वह शादी करें या फिर मुझ से पैसे लें. दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं.

बेटियों को दिया अनोखा ऑफर

बता दें कि केट खुद भी शादीशुदा हैं. उन्होंने बताआ कि- “उनकी शादी एक भव्य आयोजन के तहत हुई थी. बड़ा हॉल, भारी गाउन, शानदार पार्टी, लेकिन इस सपनों की शादी को सच करने के लिए उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी”. उन्होंने बताया कि “गर उस समय हम वही पैसा घर खरीदने, निवेश करने या छोटी सी करते तो आज हमारी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होती. इस समय अमेरिका के लोग शादी को भव्य बनाने के लिए काफी ज्यादा खर्च कर देते हैं. न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, अमेरिका में औसतन एक शादी का खर्च $26,665 (करीब ₹22 लाख) तक पहुंच चुका है. महिला की इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं.

