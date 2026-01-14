Home > वायरल > MBBS Student Viral Video: ‘अगर आप अमीर…’, MBBS डॉक्टर बनने पर छात्रा ने शेयर किया वीडियो, NEET को लेकर कही ऐसी बात

MBBS Student Viral Video: ‘अगर आप अमीर…’, MBBS डॉक्टर बनने पर छात्रा ने शेयर किया वीडियो, NEET को लेकर कही ऐसी बात

MBBS Student Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की NEET की तैयारी कर रहे छात्रों से बात करती है और डॉक्टर के बारे में बताती है-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 14, 2026 11:20:49 AM IST

NEET VIRAL VIDEO
NEET VIRAL VIDEO


MBBS Student Viral Video: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो में खुद को फर्स्ट ईयर MBBS की छात्रा बताने वाली एक लड़की NEET की तैयारी कर रहे छात्रों से खुलकर बात करती दिखती है. वो डॉक्टर बनने के सपने की सच्चाई सामने रखती है और कहती है कि ये रास्ता जितना बाहर से चमकदार लगता है, अंदर से उतना ही मुश्किल है.

You Might Be Interested In

डॉक्टर बनने की राह इतनी आसान नहीं

वीडियो में छात्रा साफ शब्दों में कहती है कि भारत में डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि पैसे और सही समझ की भी जरूरत होती है. NEET एग्जाम में अगर बहुत अच्छी रैंक न आए, तो सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ज्यादातर छात्रों के सामने प्राइवेट कॉलेज ही ऑप्शन बचता है, जहां पढ़ाई की फीस बहुत ज्यादा होती है.

NEET की तैयारी का दबाव

छात्रा के अनुसार NEET की तैयारी एक लंबा और थकाने वाला सफर है. कोचिंग की फीस, किताबों का खर्च, कई बार एक या दो साल का ड्रॉप और फिर कॉलेज की भारी फीस ये सब हर परिवार के लिए आसान नहीं होता. कई छात्र बीच रास्ते में ही आर्थिक और मानसिक दबाव के कारण हार मान लेते हैं.

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया, जहां इसे लाखों लोगों ने देखा. कमेंट सेक्शन में कई लोग अपनी निजी कहानियां शेयर कर रहे हैं. कुछ लोग इसे सच्चाई दिखाने वाला वीडियो बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि ऐसे मैसेज से छात्रों का मनोबल टूट सकता है.

 सोच-समझकर लें फैसला

हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर NEET की तैयारी शुरू करते हैं. ये वीडियो उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वे इस सफर के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हैं. सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ जमीनी हकीकत को समझना भी उतना ही जरूरी है.

डॉक्टर बनना सम्मानजनक पेशा है, लेकिन इसका रास्ता कठिन है. सही जानकारी, साफ योजना और हालात को समझकर ही इस दिशा में कदम बढ़ाना बेहतर होता है. ऐसा करने से भविष्य में पछतावे की जगह सही फैसले का संतोष मिल सकता है.

You Might Be Interested In
Tags: MBBS Student Viral VideMBBS student viral videoNEET preparation IndiaNEET reality
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अपने डेली रूटीन में कब और कैसे लगाएं नियासिनमाइड? भूलकर...

January 13, 2026

मानुषी छिल्लर का एथनिक अवतार, क्यों साड़ी है उनकी पहली...

January 13, 2026

डाइट में शामिल करें ये Superfoods, बीमारियों से रहेंगे दूर

January 13, 2026

Healthy Habits: स्ट्रेस फ्री रहेगा आपका दिन, रोजाना करें ये...

January 13, 2026

पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन से परेशान हैं? जानिए किन...

January 13, 2026

हर दिन लगानी चाहिए Sunscreen? भूलकर भी न करें छोड़ने...

January 13, 2026
MBBS Student Viral Video: ‘अगर आप अमीर…’, MBBS डॉक्टर बनने पर छात्रा ने शेयर किया वीडियो, NEET को लेकर कही ऐसी बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MBBS Student Viral Video: ‘अगर आप अमीर…’, MBBS डॉक्टर बनने पर छात्रा ने शेयर किया वीडियो, NEET को लेकर कही ऐसी बात
MBBS Student Viral Video: ‘अगर आप अमीर…’, MBBS डॉक्टर बनने पर छात्रा ने शेयर किया वीडियो, NEET को लेकर कही ऐसी बात
MBBS Student Viral Video: ‘अगर आप अमीर…’, MBBS डॉक्टर बनने पर छात्रा ने शेयर किया वीडियो, NEET को लेकर कही ऐसी बात
MBBS Student Viral Video: ‘अगर आप अमीर…’, MBBS डॉक्टर बनने पर छात्रा ने शेयर किया वीडियो, NEET को लेकर कही ऐसी बात