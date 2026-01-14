MBBS Student Viral Video: ‘अगर आप अमीर…’, MBBS डॉक्टर बनने पर छात्रा ने शेयर किया वीडियो, NEET को लेकर कही ऐसी बात

MBBS Student Viral Video: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो में खुद को फर्स्ट ईयर MBBS की छात्रा बताने वाली एक लड़की NEET की तैयारी कर रहे छात्रों से खुलकर बात करती दिखती है. वो डॉक्टर बनने के सपने की सच्चाई सामने रखती है और कहती है कि ये रास्ता जितना बाहर से चमकदार लगता है, अंदर से उतना ही मुश्किल है.

डॉक्टर बनने की राह इतनी आसान नहीं

वीडियो में छात्रा साफ शब्दों में कहती है कि भारत में डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि पैसे और सही समझ की भी जरूरत होती है. NEET एग्जाम में अगर बहुत अच्छी रैंक न आए, तो सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ज्यादातर छात्रों के सामने प्राइवेट कॉलेज ही ऑप्शन बचता है, जहां पढ़ाई की फीस बहुत ज्यादा होती है.

NEET की तैयारी का दबाव

छात्रा के अनुसार NEET की तैयारी एक लंबा और थकाने वाला सफर है. कोचिंग की फीस, किताबों का खर्च, कई बार एक या दो साल का ड्रॉप और फिर कॉलेज की भारी फीस ये सब हर परिवार के लिए आसान नहीं होता. कई छात्र बीच रास्ते में ही आर्थिक और मानसिक दबाव के कारण हार मान लेते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया, जहां इसे लाखों लोगों ने देखा. कमेंट सेक्शन में कई लोग अपनी निजी कहानियां शेयर कर रहे हैं. कुछ लोग इसे सच्चाई दिखाने वाला वीडियो बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि ऐसे मैसेज से छात्रों का मनोबल टूट सकता है.

इस MBBS छात्रा का वायरल वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उसने साफ कहा कि भारत में डॉक्टर बनने के लिए या तो NEET में बहुत टॉप रैंक लानी पड़ती है, ताकि सरकारी मेडिकल कॉलेज मिले, या फिर प्राइवेट कॉलेज की भारी फीस भरने के लिए परिवार के पास खूब पैसा होना चाहिए। उसका मैसेज… pic.twitter.com/izYZvy8jzR — JIMMY (@Jimmyy__02) January 12, 2026

सोच-समझकर लें फैसला

हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर NEET की तैयारी शुरू करते हैं. ये वीडियो उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वे इस सफर के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हैं. सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ जमीनी हकीकत को समझना भी उतना ही जरूरी है.

डॉक्टर बनना सम्मानजनक पेशा है, लेकिन इसका रास्ता कठिन है. सही जानकारी, साफ योजना और हालात को समझकर ही इस दिशा में कदम बढ़ाना बेहतर होता है. ऐसा करने से भविष्य में पछतावे की जगह सही फैसले का संतोष मिल सकता है.