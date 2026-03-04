Karan Kundrra Tejasswi Vacation: समंदर किनारे रोमांटिक हुए करण और तेजस्वी, तस्वीरों ने मचाया तहलका

Karan Kundrra Tejasswi Vacation: टेलीविजन इंडस्ट्री के चर्चित कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर अपने रोमांटिक अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं. इन दिनों दोनों समंदर किनारे सुकून भरे पल बिता रहे हैं और इसी वेकेशन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. फैंस इन फोटो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

फिल्मी अंदाज में दिखा प्यार

वायरल तस्वीरों में करण और तेजस्वी बेहद रिलैक्स और खुश नजर आ रहे हैं. कभी समंदर की लहरों के बीच हाथों में हाथ डाले टहलते, तो कभी खूबसूरत सनसेट के सामने पोज देते हुए दोनों की केमिस्ट्री साफ झलक रही है. हॉलिडे आउटफिट में सजे इस कपल का स्टाइल भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

कैप्शन ने खींचा ध्यान

करण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करते हुए एक प्यारा सा कैप्शन लिखा, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. कई यूजर्स ने दोनों को “परफेक्ट कपल” और “रिलेशनशिप गोल्स” बताया है.

‘बिग बॉस 15’ से शुरू हुआ था रिश्ता

करण और तेजस्वी की लव स्टोरी साल 2021 में रियलिटी शो बिग बॉस 15 के दौरान शुरू हुई थी. शो खत्म होने के बाद भी दोनों का रिश्ता लगातार मजबूत होता गया. चार साल बाद भी इस जोड़ी का रोमांस फैंस के बीच उतना ही लोकप्रिय है. समंदर किनारे की ये ताजा तस्वीरें एक बार फिर साबित करती हैं कि करण और तेजस्वी की केमिस्ट्री आज भी इंटरनेट पर तहलका मचाने का दम रखती है.