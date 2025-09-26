इस बच्चे की कहानी सुनकर आपकी आंखों में आ जाएगा आंसू

Heart touching story of student: उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र मोहम्मद जैद की कहानी ने लाखों लोगों के दिल को छू लिया है. जिस किसी ने भी इस बच्चे की कहानी सुनकर वे अपने आप रोक नहीं सकें. लोगों की आंखों में आंसू आ गए.

हौसले से टूटी साइकिल पर स्कूल की राह

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र मोहम्मद जैद ने अपने अटूट हौसले से लाखों लोगों के दिलों को छू लिया है. कक्षा 2 का यह मासूम बच्चा हर दिन एक ऐसी टूटी-फूटी साइकिल से स्कूल जाता है, जिसमें सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है. इस बच्चे के हौसले को देखकर हर कोई हैरान रह गया. जिस किसी ने भी इस मासूम को ऐसी हालात में देखा वह खुद को रोक नहीं सका तुरंत लोग मासूम की मदद के लिए आगे आए.

टूटी साइकिल पर मासूम का अटूट जज़्बा

मोहम्मद जैद प्राथमिक विद्यालय दुघरा (विकास खण्ड – पहला, सीतापुर) का छात्र है. साइकिल की हालत इतनी खराब है कि साइकल का हैंडल टूटा हुआ है, गद्दी टूटी है, इतना ही नहीं ब्रेक तक नहीं है. इन सबके के बावजूद भी यह नन्हा बालक अपनी पढ़ाई को बिना मिस किए रोजाना इससी ही टूटी हुई साइकल के साथ स्कूल जाता है. तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि बच्चा जैसे-तैसे बिना गद्दी वाली साइकल पर बैठा हुआ है. साइकल को रोकने के लिए वह अपने पैरों का इस्तेमाल कर साइकल को रोकने की पूरी कोशिश करता है. वायरल वीडियो (X हैंडल @drshareen00 पर पोस्ट किया गया) है. इस नन्हे मासूम के जुनून को जिस किसी ने भा देखा उसकी आंखे फटी की फटी रह गई.

वायरल वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो और तस्वीर के वायरल होने के बाद लाखों लोगों ने बच्चे को हौसले की जमकर तारीफ की है. इतना ही नहीं, सैंकड़ों यूजर्स ने बच्चे की मदद के लिए आगे आकर उत्सुकता भी दिखाई, जिनमें से कई ने नई साइकल भेजने की एक इच्छा भी ज़ाहिर की.

बच्चे की कहानी से क्या मिलती है सीख

बच्चे की कहानी एक बात तो ज़रूर साबित करती है कि बेशक आपके पास कुछ हो या न है, जो आपके पास है आपको उसी में खुश रहना चाहिए. संसाधनों की कमी कभी भी सच्चे इरादों के सामने ज्यादा समय तक बाधा नहीं बन सकती है.