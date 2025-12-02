Home > वायरल > 19 minute Viral Video: 19 मिनट 34 सेकंड का पूरा वीडियो और लिंक मांगने वाले हो जाएं सावधान, शेयर करने वालों का होगा बुरा हाल!

19 minute Viral Video: 19 मिनट 34 सेकंड का पूरा वीडियो और लिंक मांगने वाले हो जाएं सावधान, शेयर करने वालों का होगा बुरा हाल!

Instagram Viral Girl Boy Video 19 minutes: सोशल मीडिया पर वायरल 19 मिनट 34 सेकंड वाले वीडियो में एक कपल आपत्तिजनक स्थिति में हैं और काफी वल्गर बातें कर रहे हैं. अगर ये वीडियो या इसका लिंक आप शेयर करते हैं तो मुश्किलों में फंस सकते हैं.

By: Hasnain Alam | Last Updated: December 2, 2025 3:59:38 PM IST

Social Media
Social Media


Video Viral Video 19 Minutes: सोशल मीडिया पर इन दिनों 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो लिंक के लिए लोगों ने भौकाल मचा रखा है. सोशल मीडिया पर हर तरफ इस वीडियो के स्क्रीनशॉट तैर रहे हैं. कोई इस वीडियो का लिंक मांग रहा है तो कोई पूरा वीडियो. अब इस वीडियो में क्या है, उससे भी पर्दा उठा दे रहे हैं. वीडियो में एक कपल है और वह इसमें इंटिमेट हो रहा है. इसे लेकर जमकर मीम्स भी बन रहे हैं.

कहा ये जा रहा है कि इस कपल का एमएमएस लीक हो गया है. साथ ही यह भी दावा है कि यह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो है. यही नहीं, हद तो यह हो गई कि वीडियो में दिख रही लड़की को सोशल मीडिया पर कंटेट बनाने वाली क्रिएटर बताया जाने लगा, जो मेघालय की रहने वाली है. स्वीट जन्नत नाम की इस लड़की ने बाद में कई वीडियो बनाकर कहा कि वायरल वीडियो में वो नहीं है.

ऐसे में यह खबर उनलोगों के लिए है, जो वीडियो का लिंक और पूरा वीडिया मांग रहे हैं. अगर इसमें आप भी शामिल हैं तो गलती से भी इस वीडियो का लिंक या पूरा वीडियो मिल भी जाए तो उस लड़की के नाम से शेयर नहीं कीजिएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं.

वीडियो शेयर कैसे पड़ सकता है भारी?

दरअसल, भारतीय कानून में आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो शेयर करने पर सजा का प्रावधान है. आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत, अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन अश्लील सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे पहली बार 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं दूसरी बार अपराध करने पर 5 साल तक की जेल और अधिक जुर्माना हो सकता है.

साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत, अगर कोई व्यक्ति यौन कृत्य को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाली सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे पहली बार 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसी अपराध को दूसरी बार करने पर 7 साल तक की जेल और अधिक जुर्माना हो सकता है

यही नहीं भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 292, 293 और 354सी भी अश्लील सामग्री के प्रसार को अपराध मानती हैं और इसके लिए सजा का प्रावधान करती हैं.

आपके साथ हो सकता है साइबर फ्रॉड?

इसके साथ ही साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है. स्कैमर्स इस ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं और ‘original 19-minute video’ के फर्जी लिंक शेयर कर रहे हैं. ऐसे में लिंक पर क्लिक करने से मालवेयर डाउनलोड हो सकता है या फिर आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है. ऐसे में इस तरह के कंटेट को शेयर करने से बचें, नहीं खुद को अपने परिवार को मुश्किलों में डाल सकते हैं. 

वैसे भी यह अभी तक पता नहीं चला सका है कि वीडियो AI के इस्तेमाल से बनाया गया है या फिर किसी एडल्ड फिल्म का पार्ट है. ऐसे में इन सब चक्करों में न पड़ें.

Tags: social mediaSweet JannatTrending Videoviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
19 minute Viral Video: 19 मिनट 34 सेकंड का पूरा वीडियो और लिंक मांगने वाले हो जाएं सावधान, शेयर करने वालों का होगा बुरा हाल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

19 minute Viral Video: 19 मिनट 34 सेकंड का पूरा वीडियो और लिंक मांगने वाले हो जाएं सावधान, शेयर करने वालों का होगा बुरा हाल!
19 minute Viral Video: 19 मिनट 34 सेकंड का पूरा वीडियो और लिंक मांगने वाले हो जाएं सावधान, शेयर करने वालों का होगा बुरा हाल!
19 minute Viral Video: 19 मिनट 34 सेकंड का पूरा वीडियो और लिंक मांगने वाले हो जाएं सावधान, शेयर करने वालों का होगा बुरा हाल!
19 minute Viral Video: 19 मिनट 34 सेकंड का पूरा वीडियो और लिंक मांगने वाले हो जाएं सावधान, शेयर करने वालों का होगा बुरा हाल!