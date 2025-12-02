19 minute Viral Video: 19 मिनट 34 सेकंड का पूरा वीडियो और लिंक मांगने वाले हो जाएं सावधान, शेयर करने वालों का होगा बुरा हाल!

Video Viral Video 19 Minutes: सोशल मीडिया पर इन दिनों 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो लिंक के लिए लोगों ने भौकाल मचा रखा है. सोशल मीडिया पर हर तरफ इस वीडियो के स्क्रीनशॉट तैर रहे हैं. कोई इस वीडियो का लिंक मांग रहा है तो कोई पूरा वीडियो. अब इस वीडियो में क्या है, उससे भी पर्दा उठा दे रहे हैं. वीडियो में एक कपल है और वह इसमें इंटिमेट हो रहा है. इसे लेकर जमकर मीम्स भी बन रहे हैं.

कहा ये जा रहा है कि इस कपल का एमएमएस लीक हो गया है. साथ ही यह भी दावा है कि यह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो है. यही नहीं, हद तो यह हो गई कि वीडियो में दिख रही लड़की को सोशल मीडिया पर कंटेट बनाने वाली क्रिएटर बताया जाने लगा, जो मेघालय की रहने वाली है. स्वीट जन्नत नाम की इस लड़की ने बाद में कई वीडियो बनाकर कहा कि वायरल वीडियो में वो नहीं है.

ऐसे में यह खबर उनलोगों के लिए है, जो वीडियो का लिंक और पूरा वीडिया मांग रहे हैं. अगर इसमें आप भी शामिल हैं तो गलती से भी इस वीडियो का लिंक या पूरा वीडियो मिल भी जाए तो उस लड़की के नाम से शेयर नहीं कीजिएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं.

वीडियो शेयर कैसे पड़ सकता है भारी?

दरअसल, भारतीय कानून में आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो शेयर करने पर सजा का प्रावधान है. आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत, अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन अश्लील सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे पहली बार 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं दूसरी बार अपराध करने पर 5 साल तक की जेल और अधिक जुर्माना हो सकता है.

साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत, अगर कोई व्यक्ति यौन कृत्य को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाली सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे पहली बार 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसी अपराध को दूसरी बार करने पर 7 साल तक की जेल और अधिक जुर्माना हो सकता है

यही नहीं भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 292, 293 और 354सी भी अश्लील सामग्री के प्रसार को अपराध मानती हैं और इसके लिए सजा का प्रावधान करती हैं.

आपके साथ हो सकता है साइबर फ्रॉड?

इसके साथ ही साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है. स्कैमर्स इस ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं और ‘original 19-minute video’ के फर्जी लिंक शेयर कर रहे हैं. ऐसे में लिंक पर क्लिक करने से मालवेयर डाउनलोड हो सकता है या फिर आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है. ऐसे में इस तरह के कंटेट को शेयर करने से बचें, नहीं खुद को अपने परिवार को मुश्किलों में डाल सकते हैं.

वैसे भी यह अभी तक पता नहीं चला सका है कि वीडियो AI के इस्तेमाल से बनाया गया है या फिर किसी एडल्ड फिल्म का पार्ट है. ऐसे में इन सब चक्करों में न पड़ें.