होली की मस्ती बनी मातम! पोते ने मारी रंग की पिचकारी तो दादी ने डाला खौलता हुआ पानी, खौफनाक वीडियो वायरल

Holi Viral Video: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कोराडी इलाके में बुधवार को होली का त्योहार चार साल के एक बच्चे के लिए डरावना बन गया, जब उसकी दादी ने उस पर गर्म पानी डाल दिया, क्योंकि बच्चे ने उस पर रंग छिड़क दिया था. जानकारी के मुताबिक, यह घटना 3 मार्च को आरामशीन इलाके के वार्ड नंबर 2 में हुई और CCTV कैमरे में कैद हो गई. वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरलह हो रहा है.

दादी ने किया बड़ा कांड

खबर है कि लड़का अपने घर के बाहर पेंट से भरी स्प्रे बोतल से खेल रहा था, तभी उसने गलती से अपनी दादी सिंधु ठाकरे पर स्प्रे कर दिया, जो होली की लकड़ी पर गर्म पानी से बाल्टी भर रही थीं. पुलिस ने कहा कि इससे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने लड़के पर उबलता पानी डाल दिया. ओम की कमर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह जल गया और उसे नागपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों का अनुमान है कि वो 45% जल गया है. पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

वीडियो हुआ वायरल

इस घटना का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें सिंधु काली साड़ी में पानी से भरी बाल्टी लेकर चल रही हैं. बच्चा उनके पास आता है और उन पर रंग छिड़कने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में वह बाल्टी से पानी उस पर फेंक देती हैं. बच्चा दर्द से चीखता है और महिला से दूर कूद जाता है. एक और महिला बाल्टी लेकर, शायद ठंडे पानी से भरी, बच्चे के पास आती है और उसका दर्द कम करने के लिए उस पर ठंडा पानी फेंकती है. जल्द ही दादी भी उसके जलने पर ठंडा पानी फेंकने लगती हैं.

