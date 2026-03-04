Holi 2026: होली की आड़ में हैवानियत! जबरदस्ती गाय को पिलाई शराब, हरियाणा से सामने आया शर्मसार कर देने वाला वीडियो

Holi Viral Video: पूरे देश में होली का जश्न रंगों और त्योहारों से भरा रहा, लेकिन हरियाणा की एक परेशान करने वाली घटना ने सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़का दिया है. एक वीडियो में एक गाय को ज़बरदस्ती नशे में धुत करके उससे नशे में धुत आदमियों को ले जा रही गाड़ी खींचने को कहा गया. यह क्लिप अब ऑनलाइन खूब शेयर हो रही है, जिससे जानवरों से प्यार करने वालों में गुस्सा है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है.

गाय को जबरदस्ती पिलाई शराब

वायरल वीडियो में, कुछ लोग एक गाड़ी पर बैठे दिख रहे हैं जिसे कथित तौर पर एक गाय खींच रही है. दो लोग जानवर का मुंह जबरदस्ती खोलते हैं और उसमें शराब डालते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शराब है, जबकि बाकी लोग खड़े होकर देखते रहते हैं. इस फुटेज को इंस्टाग्राम पेज ‘स्ट्रीटडॉग्सऑफबॉम्बे’ ने शेयर किया था और पोस्ट होने के एक घंटे के अंदर इसे 36,000 से ज़्यादा बार देखा गया. कई यूज़र्स ने इस हरकत की बुराई की, इसे क्रूरता बताया और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की.

होली का जश्न और परंपराएं

होली, जिसे धुलेटी, धुलंडी या रंगवाली होली भी कहा जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है. हर साल तारीखें अलग-अलग होती हैं क्योंकि वे हिंदू चंद्र कैलेंडर के हिसाब से तय होती हैं. इस साल, होलिका दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा, जिसके बाद 3 मार्च को होली मनाई जाएगी. यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और लोग एक-दूसरे को रंग लगाते हैं, संगीत का आनंद लेते हैं, और गुजिया, मालपुआ और ठंडाई जैसी त्योहारी मिठाइयां शेयर करते हैं.