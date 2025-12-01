Home > वायरल > Video: बच्चे की मासूम शरारत से भड़का दूल्हा, स्टेज पर कर दी ऐसी हरकत; बिगड़ गया शादी का माहौल!

Wedding Drama: वीडियो में एक नवविवाहित जोड़े का स्टेज पर फोटोशूट चल रहा होता है, लेकिन बीच में घटी एक छोटी-सी घटना माहौल को बिगाड़ देती है और दूल्हे की प्रतिक्रिया लोगों को चौंका देती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 1, 2025 1:55:33 AM IST

Desi Wedding Viral Video: मीडिया पर आए दिन शादी के मज़ेदार और अनोखे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें कभी दूल्हा-दुल्हन का रोमांस, कभी दोस्तों की मस्ती तो कभी मेहमानों की हरकतें चर्चा का विषय बन जाती हैं. इसी कड़ी में हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. वीडियो में एक नवविवाहित जोड़े का स्टेज पर फोटोशूट चल रहा होता है, लेकिन बीच में घटी एक छोटी-सी घटना माहौल को बिगाड़ देती है और दूल्हे की प्रतिक्रिया लोगों को चौंका देती है.

वीडियो में ऐसा क्या?

वीडियो एक देसी शादी का है, जहाँ स्टेज को रोशनी, फूलों और रंग-बिरंगे नोटों से सजाया गया है. दूल्हा और दुल्हन पारंपरिक परिधानों में सोफे पर बैठे हैं और मेहमान खुशियों के माहौल में नोट उड़ाते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं. कैमरे हर पल को कैद कर रहे हैं और स्टेज पर हलचल, हँसी-मज़ाक और उत्साह का माहौल छाया हुआ है. सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी एक अप्रत्याशित घटना ने पूरी स्थिति बदल दी.

 स्टेज पर आ गया छोटा बच्चा, उसके बाद

फोटोशूट के दौरान एक छोटा बच्चा खेलते-खेलते स्टेज पर आ जाता है. उसकी नजर शायद वहां बिखरे नोटों या मंच की सजावट पर जाती है. मासूमियत में वह स्टेज पर रखी चीजों को छूने लगता है और कैमरे के सामने थोड़ी शरारत भी करता है. शुरुआत में यह किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन कुछ पलों बाद दूल्हे का रवैया अचानक बदल जाता है. बच्चा एक नोट या किसी सजावटी वस्तु को उठाने की कोशिश करता है, और इसी पर दूल्हा नाराज हो जाता है.

दूल्हे ने बच्चे के साथ किया ऐसा काम

दूल्हा बच्चे को हटाने के लिए कठोर अंदाज़ में कदम उठाता है. उसकी यह प्रतिक्रिया कैमरे में कैद हो जाती है और मेहमानों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर इसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कई लोगों ने इसे बच्चे के प्रति अनावश्यक कठोरता बताया, जबकि कुछ ने कहा कि दूल्हा शायद तनाव या फोटोशूट बिगड़ने के कारण ऐसा कर बैठा. दुल्हन की प्रतिक्रिया भी वीडियो में दिखती है—वह स्थिति को संभालने की कोशिश करती नजर आती है, लेकिन माहौल कुछ क्षणों के लिए असहज हो जाता है.

वायरल वीडियो पर नेटिज़न्स का रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही नेटिज़न्स ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ दीं. कुछ ने दूल्हे की आलोचना करते हुए कहा कि शादी जैसे खुशियों के मौके पर बच्चों की मासूम हरकतों पर नाराज होना गलत है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि स्टेज पर भीड़ और बिखरे नोटों के बीच बच्चे का पहुंचना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए दूल्हा सिर्फ सावधानी बरतना चाहता था.

कुल मिलाकर, एक साधारण और खुशगवार शादी समारोह में बच्चे की छोटी-सी हरकत और दूल्हे की तीखी प्रतिक्रिया ने वीडियो को वायरल बना दिया और सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी.

