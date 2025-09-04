Home > वायरल > कौन था कॉलेज में क्रश? Rahul Gandhi ने दिया ऐसा जवाब, गजब वायरल हो रहा Video

कौन था कॉलेज में क्रश? Rahul Gandhi ने दिया ऐसा जवाब, गजब वायरल हो रहा Video

College crush: इन दिनों राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिसमें उनके कॉलेज क्रश का ज़िक्र है। जब राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है कि उनका कॉलेज क्रश कौन था। तो वो जो उत्तर देते हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएँगे।

Published By: Ashish Rai
Published: September 4, 2025 18:42:07 IST

Rahul Gandhi, (फोटो क्रेडिट, ANI)

Rahul Gandhi viral Video: कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के कई वीडियो आप सोशल मीडिया पर रोज़ाना देख सकते हैं। जिनमें राहुल गांधी कुछ कर रहे होते हैं। तो कहीं राहुल गांधी कुछ कह रहे होते हैं। किसी वीडियो में वो आम लोगों के मुद्दे उठा रहे होते हैं। तो किसी वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स मीम्स बना रहे होते हैं।

इन दिनों राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिसमें उनके कॉलेज क्रश का ज़िक्र है। जब राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है कि उनका कॉलेज क्रश कौन था। तो वो जो उत्तर देते हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएँगे। कांग्रेस नेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है।

राहुल गांधी के कॉलेज क्रश वाले सवाल का वीडियो

इन दिनों राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। इसमें वो कॉलेज की लड़कियों के बीच बैठे नज़र आ रहे हैं। जहाँ लड़कियाँ उनसे निजी और राजनीतिक जीवन से जुड़े सवाल पूछती नज़र आ रही हैं। इस दौरान एक छात्रा उनसे उनके कॉलेज क्रश के बारे में पूछती है।

इस पर राहुल गांधी हँसते हैं और बात टाल देते हैं। इसके बाद लड़कियाँ उनसे कुछ और सवाल पूछती हैं। जिसमें एक मज़ेदार सवाल उनके वायरल हुए ‘कमहट टाटा बाय-बाय’ वाले बयान को लेकर है। इस पर राहुल गांधी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ‘कभी-कभी ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं।’ यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूजर्स दे रहे जमकर प्रतिक्रिया

इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @dinesh_chauhan2 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो को अब तक हज़ारों लोग देख चुके हैं। कई लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया है कि “वह एक समझदार लड़का है।” एक अन्य यूज़र ने लिखा है, “ऐसी दुनिया में जहाँ नेता दूर-दूर रहते हैं, राहुल गांधी अलग खड़े हैं और छात्रों के साथ जीवन की साधारण खुशियों का जश्न मना रहे हैं, ऐसे समय में जब भाषणों से ज़्यादा असरदार हैं।” एक अन्य यूज़र ने कमेंट किया है, “कितना आकर्षक व्यक्तित्व, सरल स्वभाव वाला।”

