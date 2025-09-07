Home > वायरल > 500kg का आदमी, प्लेन में चढ़ाने के लिए लाना पड़ा क्रेन…आज से पहले नहीं देखा होगा ऐसा Video

500kg का आदमी, प्लेन में चढ़ाने के लिए लाना पड़ा क्रेन…आज से पहले नहीं देखा होगा ऐसा Video

Instagram Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर jesters_ai नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो पर अब तक 50 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 7, 2025 20:44:50 IST

Instagram Viral Video
Instagram Viral Video

Viral Video: इंटरनेट के ज़माने में किसी भी वीडियो को वायरल होने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। रोजाना हमें ढेरों मजेदार वीडियो देखने को मिलते हैं। कई बार हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं और हमें अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूज़र्स हैरान हैं। दरअसल, इंस्टाग्राम पर सामने आए एक वीडियो में एक व्यक्ति को क्रेन के ज़रिए प्लेन से उतारा और चढ़ाया जा रहा है।

हैरानी की बात यह है कि वह व्यक्ति इतना मोटा है कि अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता, ऐसे में उसे क्रेन से उठाकर प्लेन तक ले जाया जा रहा है।

प्लैन पर बिठाने के लिए लानी पड़ी क्रेन

वायरल वीडियो देखने पर पता चलता है कि यह किसी एयरपोर्ट का है, जहाँ विमान के पास लोगों की भारी भीड़ है और लोग अपने फोन से तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं। पास में ही एक क्रेन भी खड़ी है, जो एक मोटे आदमी को उठा रही है। देखने पर ऐसा लग रहा है कि वह आदमी खुद विमान में नहीं जा पा रहा है।

उसे विमान में चढ़ाने में मदद के लिए कई निगरानी कर्मचारी भी वहां मौजूद हैं। ताकि यह काम पूरी सुरक्षा के साथ हो और कोई परेशानी न आए।

View this post on Instagram

A post shared by AI GODFATHER🤴⭐️ (@jesters_ai)

वीडियो पर उठ रहे सवाल

आपको बता दें कि इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर jesters_ai नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। तीन दिन के अंदर ही इस वीडियो को 50 हज़ार से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह वीडियो असली नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है।

वीडियो के कैप्शन में भी साफ़ तौर पर बताया गया है कि इसे सिर्फ़ रचनात्मक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसे किसी को चिढ़ाने या मज़ाक उड़ाने के लिए नहीं बनाया गया है।

Viral Video: टीवी पर चल रहा था तमन्ना भाटिया का ‘वो वाला’ गाना, बेड पर ही उछलने लगा मासूम बच्चा!

Tags: AI generated videoinstagramsocial mediaviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
500kg का आदमी, प्लेन में चढ़ाने के लिए लाना पड़ा क्रेन…आज से पहले नहीं देखा होगा ऐसा Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

500kg का आदमी, प्लेन में चढ़ाने के लिए लाना पड़ा क्रेन…आज से पहले नहीं देखा होगा ऐसा Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

500kg का आदमी, प्लेन में चढ़ाने के लिए लाना पड़ा क्रेन…आज से पहले नहीं देखा होगा ऐसा Video
500kg का आदमी, प्लेन में चढ़ाने के लिए लाना पड़ा क्रेन…आज से पहले नहीं देखा होगा ऐसा Video
500kg का आदमी, प्लेन में चढ़ाने के लिए लाना पड़ा क्रेन…आज से पहले नहीं देखा होगा ऐसा Video
500kg का आदमी, प्लेन में चढ़ाने के लिए लाना पड़ा क्रेन…आज से पहले नहीं देखा होगा ऐसा Video
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?