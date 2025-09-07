500kg का आदमी, प्लेन में चढ़ाने के लिए लाना पड़ा क्रेन…आज से पहले नहीं देखा होगा ऐसा Video

Viral Video: इंटरनेट के ज़माने में किसी भी वीडियो को वायरल होने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। रोजाना हमें ढेरों मजेदार वीडियो देखने को मिलते हैं। कई बार हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं और हमें अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूज़र्स हैरान हैं। दरअसल, इंस्टाग्राम पर सामने आए एक वीडियो में एक व्यक्ति को क्रेन के ज़रिए प्लेन से उतारा और चढ़ाया जा रहा है।

हैरानी की बात यह है कि वह व्यक्ति इतना मोटा है कि अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता, ऐसे में उसे क्रेन से उठाकर प्लेन तक ले जाया जा रहा है।

प्लैन पर बिठाने के लिए लानी पड़ी क्रेन

वायरल वीडियो देखने पर पता चलता है कि यह किसी एयरपोर्ट का है, जहाँ विमान के पास लोगों की भारी भीड़ है और लोग अपने फोन से तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं। पास में ही एक क्रेन भी खड़ी है, जो एक मोटे आदमी को उठा रही है। देखने पर ऐसा लग रहा है कि वह आदमी खुद विमान में नहीं जा पा रहा है।

उसे विमान में चढ़ाने में मदद के लिए कई निगरानी कर्मचारी भी वहां मौजूद हैं। ताकि यह काम पूरी सुरक्षा के साथ हो और कोई परेशानी न आए।

वीडियो पर उठ रहे सवाल

आपको बता दें कि इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर jesters_ai नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। तीन दिन के अंदर ही इस वीडियो को 50 हज़ार से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह वीडियो असली नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है।

वीडियो के कैप्शन में भी साफ़ तौर पर बताया गया है कि इसे सिर्फ़ रचनात्मक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसे किसी को चिढ़ाने या मज़ाक उड़ाने के लिए नहीं बनाया गया है।

