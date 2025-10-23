6 महीने की कमरतोड़ मेहनत, बोरी में सिक्के भरकर बेटी के ‘सपने’ खरीदने पहुंचा किसान; फिर जो हुआ…

Chhattisgarh Viral Video: कभी-कभी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बस दिल और इरादा मजबूत होना चाहिए. आप अपनी लगने और सच्चे इरादों से हर मुकाम हासिल कर सकते हैं. ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के जशपुर (Jashpur) जिले में देखने को मिला. जहां एक किसान परिवार (Viral Video) ने अपनी मेहनत से अपने सपनों को साकार कर दिखाया. यहां के एक छोटे से गांव केसरा के किसान बजरंग राम भगत अपनी बेटी चम्पा भगत को उसके सपने खरीद कर दे दिए. दरअसल, किसान ने अपनी बेटी को स्कूटी खरीद कर दी. बजरंग राम ने पिछले छह महीनों तक रोज़मर्रा की बचत से ₹40,000 के सिक्के जमा किए. उसने अपनी मेहनत के बल पर तिनका-तिनका खरीदकर अपने अपनों के सपने सच किए.

40, 000 के सिक्को की हुई गिनती

किसान कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी और बेटी के साथ उन सिक्कों से भरे बोरे लेकर शोरूम पहुंचा. उनकी सादगी और उत्साह ने लोगों का दिल जीत लिया. जब इस बात का पता शोरूम के डायरेक्टर आनंद गुप्ता (Anand Gupta) को लगा तो उन्होंने किसान परिवार का आदरपूर्वक स्वागत किया, और साथ ही किसान परिवार का आदरपूर्वक स्वागत किया. उनकी पूरी टीम ने बेहद प्यार और सम्मान के साथ उन सिक्को की गिनती की. सिक्कों की गिनती के बाद, जब बजरंग राम को उनकी नई होंडा एक्टिवा की चाबियां सौंपी गईं, तो पूरे परिवार के चेहरे पर खुशियां देखने लायक थीं.

स्कूटी के साथ दिया गया गिफ्ट

यह पल पूरे परिवार के लिए एक यादगार पल था. शोरूम में चल रहे Scratch & Win ऑफर के तहत, किसान को मिक्सर ग्राइंडर भी उपहार में दिया गया. पूरे परिवार की खुशी आसमान छू रही थी. शो रूम के डायरेक्टर आनंद गुप्ता ने इस अवसर पर कहा “होंडा परिवार के लिए यह गर्व का क्षण है कि हमें एक किसान के सपनों को साकार करने का मौका मिला है. यह घटना बताती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदार कोशिश करने से हर बाधा का हल मिल जाता है.