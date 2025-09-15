रानू मंडल की तरह उभरा एक और ‘सितारा’, हूबहू कुमार सानू जैसा गाता है शख्स; देखिये वीडियो

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: सोशल मीडिया पर इन दिनों ओडिशा के कोरापुट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक की गायक प्रतिभा ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. यह युवक जिस अंदाज में गा रहा है, उसे देखकर लोग उसकी तुलना मशहूर बॉलीवुड गायक कुमार सानू से कर रहे है. करीब 1 मिनट 09 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इसमें युवक “नज़र के सामने, जिगर के पास” जैसे मशहूर गाने को इस कदर जोश और भावनाओं के साथ गा रहा है कि सुनने वालों को उसकी आवाज़ ने मंत्रमुग्ध कर दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल

वीडियो में दिखता है कि कैसे युवक के चारों ओर भीड़ जुटी है और हर कोई उसकी गायकी को सुनने में खो गया है. वहां मौजूद किसी शख्स ने मोबाइल से उसका गाना रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया और यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग न केवल उसकी गायकी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि उसकी आवाज़ में इतनी मिठास और गहराई है कि आंखें बंद करके सुनो, तो लगेगा मानो खुद कुमार सानू गा रहे हों.

लोगों ने जमकर तारिफ की

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का मानना है कि अगर इस युवक को सही मंच मिले, तो वह इंडियन आइडल या सुपर सिंगर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बना सकता है. कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस प्रतिभा को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की जरूरत है. फिलहाल, यह वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है और लोग लगातार इसे शेयर कर रहे हैं. कोरापुट जैसे दूरदराज इलाके से निकली यह प्रतिभा इस बात का सबूत है कि भारत के हर कोने में कला और हुनर छिपा हुआ है, बस जरूरत है सही अवसर की.

जानें कुमार सानू के बारे में

कुमार सानू का पहला प्रमुख बॉलीवुड गाना ‘जश्न है मोहब्बत का’ था, जो 1988 की फिल्म ‘हीरो हीरालाल’ में प्रदर्शित हुआ था.

गाना: “जश्न है मोहब्बत का”

फिल्म: हीरो हीरालाल (1988)

मुगले आजम भारतीय सिनेमा में मील के पत्थर की हैसियत रखती है. आज भी न सिर्फ यह गीत बड़े चाव से सुना जाता है, बल्कि इश्क-मोहब्बत के जिक्र पर जुमले के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है.

