Instagram पर वायरल हुआ दादा-दादी का ये मज़ेदार वीडियो. दादाजी ने दादी को कहा 'हड्डियों का ढांचा', भड़के नेटिज़न्स ने बताया 'Red Flag Buddha'.देखें ये वायरल रोस्ट वीडियो!

By: Shivani Singh | Published: January 14, 2026 7:44:39 PM IST

Viral Video: ‘रेड फ्लैग बुड्ढा’? अम्मा की खूबसूरती पर बाबा का ये जवाब नेटिजन्स को नहीं आया पसंद, कर दिया ट्रोल!


घर की चारदीवारी में होने वाली छोटी-मोटी नोकझोंक जब कैमरे में कैद हो जाती है, तो सोशल मीडिया पर एक खजाना बन जाती है. इस वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में, पोती का मासूम सवाल और दादाजी का बेबाक, मज़ाकिया जवाब ऐसा दिल को छू लेने वाला माहौल बनाते हैं कि हंसी अपने आप आ जाती है, और दादी की खामोश मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा यह वीडियो ह्यूमर का पूरा पैकेज है। लोगों को दादा-दादी और उनकी पोती के बीच यह शरारती बातचीत बहुत पसंद आ रही है, इसीलिए वे इसे बार-बार देख रहे हैं.

इस वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में, एक छोटी पोती अपने दादाजी (बाबा) से अपनी दादी (अम्मा) के बारे में एक मासूम लेकिन मज़ाकिया सवाल पूछती है. पोती पूछती है, “अम्मा, बाबा ने आपको आखिरी बार सुंदर कब कहा था?” दादी बिना किसी झिझक के जवाब देती हैं, “कभी नहीं.” यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है.

जब पोती दादाजी को बताती है कि उन्होंने अम्मा को कभी सुंदर नहीं कहा, तो दादाजी आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, “अम्मा सुंदर थी ही कब… वह इतनी पतली थी, सिर्फ़ हड्डियां और चमड़ी. मैंने ही उसमें जान डाली है.” यह सुनकर पोती हंसने लगती है, जबकि दादी की खामोशी एक अलग तरह का प्यार दिखाती है. आखिर में, दादाजी कहते हैं, “अब बुढ़ापे में, वह बहुत सुंदर लगती है… उसके दांत नहीं हैं, चेहरा हल्का हो गया है.” यही लाइन लोगों को सबसे ज़्यादा गुदगुदा रही है.

वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल क्यों हो रहा है? 

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @sakshhisaysso से शेयर किया गया है. वीडियो पर लिखा टेक्स्ट, “दादी को कॉम्प्लिमेंट की उम्मीद थी, दादाजी ने रोस्ट परोस दिया,” लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. अब तक इस वीडियो को 100,000 से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

नेटिजन्स ने BABA को ‘रेड फ़्लैग’ बताया

हालाँकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने दादाजी की आलोचना करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया यूज़र्स का कहना है कि जिस महिला ने उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई, उनके बच्चों को पाला-पोसा और घर संभाला, उसके बारे में ऐसी बातें कहना उनकी छोटी सोच को दिखाता है। कई यूज़र्स ने दादाजी को ‘रेड फ़्लैग’ कहा। एक यूज़र ने लिखा, “अगर इतने सालों बाद भी आप अपनी पत्नी के लिए प्यार के दो शब्द नहीं कह सकते, तो यह बहुत दुख की बात है.” कुछ लोग गुस्से में उन्हें ‘रेड फ़्लैग बूढ़ा’ कहने लगे, उनका मानना ​​था कि सच्ची सुंदरता किसी व्यक्ति की शक्ल से ज़्यादा उसके समर्पण में होती है. हालांकि, कुछ लोगों का यह भी मानना ​​है कि दादाजी शायद मज़ाक कर रहे थे या वह बस एक सीधे-सादे इंसान हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उनके रवैये से नाराज़ दिखे. यह वीडियो आजकल के ‘टॉक्सिक रिश्तों’ और पुराने ज़माने की ‘अरेंज्ड मैरिज’ को लेकर चर्चा का एक गंभीर विषय बन गया है.

