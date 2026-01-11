दिल्ली के ऑटो चालक ने मानवता की मिसाल की पेश, यहां जानें कैसे जीता यात्रियों का दिल?

Delhi Auto Rickshaw Driver Heat Touching Incident: सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली के एक ऑटो रिक्शा चालक की कहानी खूब सुर्खियां बटोर रही है. उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि लोग उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल, एक यात्री ने अपने सोशल मीडिया पर कहानी के बारे में लोगों के साथ शेयर करते हुए लिखा कि, आज के दौर में भी निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी जीवित है. जहां देश की राजधानी दिल्ली के एक ऑटो चालक ने एक यात्री से किराया लेने से साफ इनकार कर दिया और सिर्फ मुस्कुराकर उसे जाने दिया. इस छोटी लेकिन दिल छू लेने वाली घटना की कहानी सोशल मीडिया पर एब तेजी से वायरल हो रही है, जहां लोग ऑटो चालक की जमकर सरहाना कर रहे हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ लोग इस चालक की निस्वार्थ भावना और सादगी की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसानियत की एक नई मिसाल पेश करती है.

किराया माफ करने की वजह

एक यात्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि जब वह अपने गंतव्यस्थान पर पहुँचा और पेमेंट करने लगा, तो ऑटो चालक ने किराया लेने से ही मना कर दिया. जिसपर उन ऑटो चालक का कहना था कि उसे उस सवारी से पैसे लेना ठीक नहीं लगा.

मुस्कुराहट के साथ किया विदा

यात्री ने जब पैसे देने की जिद की, तो चालक ने बिना किसी अहंकार के बस एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी और वह आगे बढ़ गया.

सोशल मीडिया पर की जा रही चर्चा

फिलहाल, ऑटो चालक की यह कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ और इंस्टाग्राम पर अब खूब सुर्खियां बटोर रही है, जहां लोग इस चालक को ‘महान व्यक्ति’ बता रहे हैं. एक यात्री ने लिखा कि ज्यादातर ऑटो चालकों के साथ मोलभाव और झगड़े की खबरें आती हैं, लेकिन इस अनुभव ने देश की राजधानी दिल्ली की एक अलग और अच्छी छवि को पेश करने का काम किया है.

इतना ही नहीं, वायरल पोस्ट में यह कहा गया है कि कभी-कभी छोटे-छोटे मानवीय कृत्य (Acts of Kindness) किसी का पूरा दिन बना सकते हैं. इंटरनेट यूजर्स इस ऑटो चालक की सादगी और बड़े दिल की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि “असली हीरो ऐसे ही होते हैं”.