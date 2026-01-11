Home > दिल्ली > दिल्ली के ऑटो चालक ने मानवता की मिसाल की पेश, यहां जानें कैसे जीता यात्रियों का दिल?

दिल्ली के ऑटो चालक ने मानवता की मिसाल की पेश, यहां जानें कैसे जीता यात्रियों का दिल?

दिल्ली के एक ऑटो रिक्शा चालक (Delhi Auto Rickshaw Driver) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral on Social Media) हो रहे हैं, जहां उन्होंने एक यात्री से किराया (Ride Fair) लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 11, 2026 5:26:14 PM IST

Delhi Auto Rickshaw Driver Heat Touching Incident Video Goes Viral On Social Media
Delhi Auto Rickshaw Driver Heat Touching Incident Video Goes Viral On Social Media


Delhi Auto Rickshaw Driver Heat Touching Incident: सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली के एक ऑटो रिक्शा चालक की कहानी खूब सुर्खियां बटोर रही है. उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि लोग उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

You Might Be Interested In

आखिर क्या है पूरा मामला? 

दरअसल, एक यात्री ने अपने सोशल मीडिया पर कहानी के बारे में लोगों के साथ शेयर करते हुए लिखा कि, आज के दौर में भी निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी जीवित है. जहां देश की राजधानी दिल्ली के एक ऑटो चालक ने एक यात्री से किराया लेने से साफ इनकार कर दिया और सिर्फ मुस्कुराकर उसे जाने दिया.  इस छोटी लेकिन दिल छू लेने वाली घटना की कहानी सोशल मीडिया पर एब तेजी से वायरल हो रही है, जहां लोग ऑटो चालक की जमकर सरहाना कर रहे हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ लोग इस चालक की निस्वार्थ भावना और सादगी की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसानियत की एक नई मिसाल पेश करती है. 

ऑटो चालक की इंसानियत ने जीता दिल्लीवासियों का दिल

You Might Be Interested In

किराया माफ करने की वजह

एक यात्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि जब वह अपने गंतव्यस्थान पर पहुँचा और पेमेंट करने लगा, तो ऑटो चालक ने किराया लेने से ही मना कर दिया. जिसपर उन ऑटो चालक का कहना था कि उसे उस सवारी से पैसे लेना ठीक नहीं लगा. 

मुस्कुराहट के साथ किया विदा

यात्री ने जब पैसे देने की जिद की, तो चालक ने बिना किसी अहंकार के बस एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी और वह आगे बढ़ गया. 

सोशल मीडिया पर की जा रही चर्चा

फिलहाल, ऑटो चालक की यह कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ और इंस्टाग्राम पर अब खूब सुर्खियां बटोर रही है, जहां लोग इस चालक को ‘महान व्यक्ति’ बता रहे हैं. एक यात्री ने लिखा कि ज्यादातर ऑटो चालकों के साथ मोलभाव और झगड़े की खबरें आती हैं, लेकिन इस अनुभव ने देश की राजधानी दिल्ली की एक अलग और अच्छी छवि को पेश करने का काम किया है. 

इतना ही नहीं, वायरल पोस्ट में यह कहा गया है कि कभी-कभी छोटे-छोटे मानवीय कृत्य (Acts of Kindness) किसी का पूरा दिन बना सकते हैं. इंटरनेट यूजर्स इस ऑटो चालक की सादगी और बड़े दिल की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि “असली हीरो ऐसे ही होते हैं”. 

You Might Be Interested In
Tags: Act of KindnessDelhi Auto Driverdelhi newsHeart Touching IncidentViral on Social Media
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
दिल्ली के ऑटो चालक ने मानवता की मिसाल की पेश, यहां जानें कैसे जीता यात्रियों का दिल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिल्ली के ऑटो चालक ने मानवता की मिसाल की पेश, यहां जानें कैसे जीता यात्रियों का दिल?
दिल्ली के ऑटो चालक ने मानवता की मिसाल की पेश, यहां जानें कैसे जीता यात्रियों का दिल?
दिल्ली के ऑटो चालक ने मानवता की मिसाल की पेश, यहां जानें कैसे जीता यात्रियों का दिल?
दिल्ली के ऑटो चालक ने मानवता की मिसाल की पेश, यहां जानें कैसे जीता यात्रियों का दिल?