फिर से सुर्खियों में दिल्ली मेट्रो, ‘फर्रे’ बनाते पकड़े गए छात्र

Students caught making ‘Farre’ in delhi metro: दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से सुर्खियों में है. दरअसल, दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि छात्र ‘फर्रे’ बनाते हुए पकड़े गए हैं.

ट्रेंडिग में है दिल्ली मेट्रो

दिल्ली मेट्रो, जो अक्सर यात्रियों की लड़ाई-झगड़े के वीडियो के कारण सुर्खियों में रहती है और जिसका लोग जमकर मज़ाक बनाते हैं अब एक बिल्कुल अलग वजह से वायरल हो रही है. इस बार का वीडियो लड़ाई का नहीं, बल्कि छात्रों द्वारा परीक्षा की नकल की तैयारी से जुड़ा है. जिससे देख लोग खूब वीडियो का आनंद ले रहे हैं.

वायरल वीडियो में क्या है ?

सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे इस नए वीडियो में कुछ छात्र मेट्रो के अंदर परीक्षा की तैयारी करते हुए नहीं, बल्कि ‘चीटिंग के लिए चिट’ यानी ‘फर्रे’ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उन छात्रों से पूछता है कि वे किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसपर छात्रों ने जवाब देते हुए कहा कि वे परीक्षा के लिए “फर्रे बना रहे हैं. इस जवाब को सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को हंसी आ जाती है.

फर्रों का प्रदर्शन कर रहे छात्र

वीडियो बनाने वाला व्यक्ति हैरान हो जाता है कि वे पढ़ाई कर रहे हैं. इसके बाद, छात्र व्यक्ति को खुले तौर पर अपने फर्रे भी दिखाते हैं. वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि छात्र छोटे-छोटे अक्षरों में कागज पर कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं इन छात्रों ने तैयार की गई चिटों को अपने पर्स में भी संभाल कर रखा हुआ है.

वायरल वीडियो के ऊपर लिखा कैप्शन

दिल्ली मेट्रो का यह तेज़ी से वायरल हो रहा वीडियो के ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है कि “आखिर चल क्या रहा है यह मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में पकड़े गए 2 चीटर.”

यह वीडियो दर्शाता है कि दिल्ली मेट्रो अब केवल लड़ाई-झगड़े का मंच नहीं है, बल्कि छात्रों के परीक्षा संबंधी ‘अनोखे’ प्रयासों का केंद्र भी बन गई है. यह घटना सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसका लोग जमकर आनंद उठा रहे हैं.