‘मम्मी गर्व होगा आज तुम्हे’…बेटी के कहते ही भड़क उठी मां, वीडियो देख पेट पकड़ हंसे लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों लखनऊ की रहने वाली पावनी अवस्थी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पावनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई एक फोटो का इस्तेमाल कर अपनी मां के साथ मजेदार प्रैंक किया. ये वीडियो अपनी सादगी और घरेलू अंदाज की वजह से लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

एआई से बनी तस्वीर बनी प्रैंक की वजह

वीडियो में पावनी अपनी मां को मोबाइल फोन पर एक तस्वीर दिखाती हैं. इस फोटो में वो एक लड़के के बहुत करीब खड़ी नजर आती हैं. दरअसल ये फोटो एआई से बनाई गई थी, लेकिन मां को इसकी जानकारी नहीं होती. तस्वीर देखते ही मां का चेहरा बदल जाता है और वो चिंता में पड़ जाती हैं.

मां की पहली प्रतिक्रिया ने हंसाया

तस्वीर देखते ही मां का पहला सवाल होता है कि ये लड़का कौन है और अगर किसी ने देख लिया तो परिवार की बदनामी हो जाएगी. उनका ये सीधा और भावनात्मक सवाल सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत मजेदार लगा. मां की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आम भारतीय घरों में देखने को मिलती है.

‘पापा को पता चला तो क्या होगा?’

जब पावनी मजाक में कहती हैं कि ये लड़का जल्द घर आने वाला है, तो मां और ज्यादा घबरा जाती हैं. वो लगातार सवाल पूछने लगती हैं कि ये दोस्त कब बना, कहां से आया और अगर पापा ने ये फोटो देख ली तो क्या होगा. मां के चेहरे पर डर और उलझन साफ दिखाई देती है, जो वीडियो को और दिलचस्प बना देती है.

ये प्रैंक वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. लोगों को मां की मासूमियत और बेटी की शरारत दोनों ही बहुत पसंद आईं. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि बेटी आज मम्मी की डांट और चप्पल से बच गई.

एआई का हल्का-फुल्का इस्तेमाल

अक्सर एआई को लेकर गंभीर चर्चाएं होती हैं, लेकिन इस वीडियो में इसका हल्का और मजेदार रूप देखने को मिला. पावनी की रचनात्मक सोच ने ये दिखा दिया कि तकनीक का इस्तेमाल हंसी और मनोरंजन के लिए भी किया जा सकता है.