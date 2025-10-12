Zepto का सबसे बुरा एक्सपीरिएंस! छवि मित्तल के साथ हुआ कुछ ऐसा सुनकर आप भी सहम जाएंगे

Chhavi Mittal Instagram: टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल जिंदगी को अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसके बाद फैंस भी काफी डर गए. दरअसल, ये वीडियो तो 8 अगस्त का है, जिसमें छवि अपने साथ हुए एक ऐसे एक्सपीरिएंय को शेयर करती नजर आ रही हैं जो आपको भी हिला के रख देगा.

अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर छवि ने ये वीडियो शेयर किया. जिसमें वो जेप्टो जो एक ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप है, उसपर उन्होंने कुछ ऑर्डर प्लेस किया. जिसके बाद डिलीवरी बॉय उनके घर ऑर्डर देने आया. लेकिन, छवि को तब अजीब महसूस हुआ जब डिलीवरी पार्टनर ने पेमेंट के लिए अपना पर्सनल क्यूआर कोड शेयर किया.

उस अंजान शख्स ने छवि से अचानक एक सवाल किया, कहा “आप ठीक तो हैं.” इसपर एक्ट्रेस को थोड़ा अजीब लगा. उन्होंने तुरंत पलटकर कहा “आपकी हिम्मत कैसे हुई आप तो मुझे जानते भी नहीं. ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते हो.” फिर वो बोलीं कि “मैं आपको ऐप पर पे कर दूंगी.” दरअसल, जेप्टो पर ऐसी कोई सर्विस नहीं मौजूद है कि आप डिलीवरी के बाद पेमेंट ऐप पर करो. ऐसे में एक्ट्रेस ने इसको लेकर इस सुविधा के लिए अपील भी की.

डिलीवरी पार्टनर ने दिया पर्सनल क्यूआर कोड

हालांकि, एक ऑप्शन होता है जिसमें क्यूआर कोड डिलीवरी पार्टनर ही देता है. लेकिन, छवि के केस में ऐसा नहीं हुआ. पार्टनर ने कहा कि मेरा नेटवर्क नहीं है और जेप्टो का क्यूआर खुल नहीं रहा. फिर एक्ट्रेस ने उनके पर्सनल पर पेमेंट कर दी. फिर उस आदमी ने बाद में उन्हें कॉल किया और कहा आपकी पेमेंट नहीं आई. आप मुझे व्हाट्सऐप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए. फिर उसने नंबर मांगा. इस मोमेंट पर छवि को रियलाइज हुआ कि वो आदमी उनका नंबर चाहता था.

छवि ने लोगों को किया अलर्ट

ऐसे में उनके मन में सेफ्टी को लेकर तमाम सवाल उठने लगे. साथ ही, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उन तमाम लोगों को भी अलर्ट किया जो अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ये डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करते हैं.