सिर्फ 43% भारतीय ही हैं अपनी सेक्स लाइफ से खुश! पीछे की वजह है और भी शॉकिंग

भारत भले ही चांद पर पहुंच गया है. लेकिन, आज भी जब सेक्स पर बात की जाती है तो लोग शर्माने लगते हैं या इसे संस्कृति से जोड़ने लगते हैं. लेकिन, सेक्स एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी माना गया है. इसी के बीच एक सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाया गया है कि भारत उन देशों में शामिल हैं जिसके लोग अपनी लव यानी सेक्स लाइफ से खुश नहीं हैं. यह सर्वे एक या दो नहीं, बल्कि 30 देशों में किया गया था, जिसका रिजल्ट बताता है कि सिर्फ 43 परसेंट भारतीय ही अपनी रोमांटिक और सेक्स लाइफ से संतुष्ट हैं.

भारतीय नहीं हैं अपनी सेक्स लाइफ से खुश?

Love Life Satisfaction 2025 का सर्वे 30 देशों के बीच किया गया था. इस सर्वे में पाया गया कि कोलंबिया 82%, थाईलैंड 81%, मैक्सिको 81%, इंडोनेशिया 81%, मलेशिया 79%, भारत 63%, साउथ कोरिया 59% और जापान के 56% लोग ही अपनी लव लाइफ से खुश हैं. यह सर्वे पोलिंग कंपनी Ipsos ने 30 देशों के 23,765 लोगों के साथ किया था. जिसमें 2 हजार से ज्यादा भारतीय थे.

इस सर्वे में अलग-अलग मापदंडों पर गौर किया गया. जिसमें पाया गया है कि 64 परसेंट भारतीयों को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें प्यार मिल रहा है. वहीं 57 परसेंट ही ऐसे भारतीय थे जिन्होंने माना कि वह अपनी रोमांटिक यानी सेक्स लाइफ से खुश हैं. इसके अलावा 67 परसेंट ऐसे थे जिन्होंने यह कहा कि वह अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में संतुष्ट हैं. बता दें, सेक्स लाइफ में खुशी और पार्टनर के साथ रिश्ते में संतुष्टी दोनों साथ ही चलती हैं.

सेक्स लाइफ में खुश नहीं होने की वजह क्या है?

सर्वे में ऐसा पाया गया ब्राजील, साउथ कोरिया और भारत के लोग अपनी सेक्स लाइफ के मुकाबले अपने पार्टनर से कम संतुष्ट हैं. इसके साथ ही इस संतुष्टि के पीछे की वजह भी सामने आई. सर्वे के मुताबिक, हाई इनकम वाले लोग ज्यादा अपनी रोमांटिक और सेक्स लाइफ में ज्यादा खुश रहते हैं.

30 देशों के लोगों के साथ हुए सर्वे डेटा में यह भी सामने आया है कि हाई इनकम वाले 83 परसेंट अपनी लव-सेक्स लाइफ से खुश हैं. वहीं, मिडिल इनकम वाले सिर्फ 76 परसेंट और कम आय वाले महज 69 परसेंट ही खुश या संतुष्ट हैं. भारतीयों के अपनी रोमांटिक लाइफ में खुश नहीं होने के पीछे की वजह ज्वाइंट फैमिली, वर्क प्रेशर, करियर और सोसाइटी प्रेशर भी माना गया है.