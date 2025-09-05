Home > Uncategorized > कैमरे के सामने बदन से कपड़े हटाते नजर आईं Neha sharma, वीडियो ने बढ़ाया इंटरनेट का टेंपरेचर!

कैमरे के सामने बदन से कपड़े हटाते नजर आईं Neha sharma, वीडियो ने बढ़ाया इंटरनेट का टेंपरेचर!

Neha sharma sexy video: बॉलिवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा अपने फिगर के लिए मशहूर हैं। वह अक्सर अपने बोल्ड लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं

Published By: Nandani shukla
Published: September 5, 2025 14:44:23 IST

Neha sharma sexy video: बॉलिवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा (Neha sharma) अपने फिगर के लिए मशहूर हैं। वह अक्सर अपने बोल्ड लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रेड स्लिट-कट ड्रेस (red slit cut dress) नजर आ रही है। इस वीडियो में नेहा शर्मा कैमरे के सामने पोज देती हुई दिख रही हैं। 

हालांकि, इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। कई लोग उनके लुक को लेकर आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ फैंस ने उनका समर्थन भी किया है।

