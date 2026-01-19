Akhilesh Yadav Sister In Law Divorce: मुलायम के परिवार में फूट, बेटे प्रतीक लेंगे अपर्णा से तलाक; सोशल मीडिया पर पोस्ट से हड़कंप

Akhilesh Yadav Sister In Law Aparna Yadav divorce: उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है. स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव (Prateek Yadav Aparna Yadav divorce) से तलाक लेने जा रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर खुद पोस्ट करके यह जानकारी शेयर की है. कारोबारी प्रतीक यादव की एक और पहचान भी है कि वह अखिलेश यादव के सौतेले हैं. इस लिहाज से अपर्णा यादव अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से लोकसभा सांसद डिंपल यादव की देवरानी हैं. यह मुलायम परिवार के लिए भी झटका है. इसमें रोचक बात यह है कि प्रतीक यादव के तलाक वाली पोस्ट पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि दोनों ही परिवारों की ओर से इस तलाक को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है.

प्रतीक यादव ने किया पोस्ट

@iamprateekyadav नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से की गई पोस्ट पर लिखा गया- ‘मैं अपर्णा को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूं. उन्होंने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए. बस मशहूर और असरदार बनना चाहती हैं. अभी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है, लेकिन, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ अपनी ही चिंता है, मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उनसे हुई.

पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं

उधर, इस पोस्ट पर प्रतीक यादव की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसके साथ ही अपर्णा यादव के परिजनों ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है. उनका कहना है कि अपर्णा अभी बाहर हैं. हो सकता है किसी न सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया हो. यहां पर बता दें अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं.

स्कूल के दिनों से एक-दूसरे को जानते थे प्रतीक-अपर्णा

एक जनवरी 1990 को उत्तराखंड में जन्मीं प्रतीक यादव की पत्‍नी अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्‍ट एक मीडिया कंपनी में थे. सपा की सरकार में वह सूचना आयुक्‍त भी रहे. प्रतीक यादव को वह स्कूल के दिनों से ही जानती थीं. वर्ष 2010 में अपर्णा और प्रतीक की सगाई हुई. इसके बाद दिसंबर, 2011 में दोनों की शादी हो गई. अपर्णा और प्रतीक की एक बेटी है जिसका नाम प्रथमा है.

अपर्णा यादव ने कहां से की है पढ़ाई?

ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से अपर्णा यादव ने इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री ली है. ना-ना करते हुए राजनीति में हाथ आजमाने वालीं अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से लड़ा था. इस सीट से भाजपा ने रीता बहुगुणा जोशी को उतारा था. अपर्णा को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था. रोचक बात यह है कि अपर्णा यादव सीएम योगी को अपना बड़ा भाई मानती हैं. मुख्‍यमंत्री बनने से पहले भी वह योगी आदित्‍यनाथ की तारीफ करती रही हैं. यहां तक कि वह कई बार योगी आदित्यनाथ के साथ नजर भी आ चुकी हैं.