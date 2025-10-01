Namo Bharat Train: 60 मिनट में दिल्ली से मेरठ का सफर, जानें किराया, सुविधाएं समेत अन्य जरूरी डिटेल
रठ मेट्रो (Meerut Metro) और नमो भारत (Namo Bharat) के शुभारंभ की तारीख की हर कोई इन दिनों चर्चा कर रहा है, लेकिन दहशहरा (Dusshera) के कारण इसे बाद के लिए टाल दिया गया है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 1, 2025 12:27:04 PM IST

Waiting for the launch of Namo Bharat and Metro in Meerut: हाल ही में मेरठ मेट्रो और नमो भारत के शुभारंभ की तारीख 30 सितंबर तय की गई थी, लेकिन दहशरा को ध्यान में रखते हुए इसे बाद के लिए टाल दिया गया है.  नमो भारत ट्रेन दिल्ली से मेरठ तक 57 मिनट में पहुंचाएगी, जबकि मेरठ मेट्रो 13 स्टेशनों पर रुकते हुए लगभग 29-30 मिनट में दूरी पूरी कर सकेगी.  मेरठ शहर में नमो भारत (Namo Bharat) और मेट्रो ट्रेनों के शुभारंभ का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं. शहरवासी इन हाई-स्पीड ट्रेनों को दिन-रात ट्रैक पर दौड़ते देख रहे हैं, जिसके कारण उनकी उत्सुकता अब प्रतिदिन बढ़ती जा रही है.

संभावित उद्घाटन तिथि

हालांकि, पहले यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर इन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे. लेकिम प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से इस तिथि के लिए अनुमति नहीं मिल सकी है. नई तिथि के मुताबिक, यह शुभारंभ दशहरा के बाद 6 अक्टूबर तक किसी भी दिन हो सकता है. फिलहाल, जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के पास उद्घाटन की कोई निश्चित जानकारी नहीं है.

उद्घाटन और जनसभा की योजना

यह संभावना है जताई जा रही है कि नमो भारत और मेट्रो का शुभारंभ दैनिक जागरण चौराहा स्थित शताब्दीनगर स्टेशन से किया जाएगा. शुभारंभ के ठीक बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इसके लिए स्थल के चयन पर फिलहाल सोच-विचार जारी है, और अभी किसी प्रकार का कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

जनसभा का स्थल: रैली में लगभग एक लाख लोगों के एकत्र होने की संभावना है, इसी संख्या को ध्यान में रखते हुए रैली स्थल का चयन किया जाएगा

अन्य कार्यक्रम: जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी शुभारंभ के दौरान यात्रियों और महिला ऑपरेटर्स (ड्राइवरों) से बातचीत भी कर सकते हैं

हेलीपैड: जो स्थल रैली के लिए निर्धारित किया जाएगा, वहीं पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा, पीएम मोदी पहले हेलीपैड से उद्घाटन स्थल पर जाएंगे और फिर बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे

फिलहाल, सभी की निगाहें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ हैं ताकि जल्द से जल्द मेरठ में इन आधुनिक परिवहन सेवाओं का शुभारंभ हो सके.

