Kanpur देहात Case: जंगल में सड़े गले मिले युवक और नाबालिक के शव, जीजा और साली के प्रेम संगम का हुआ खुलासा!

By: Ananya verma | Published: October 4, 2025 7:24:41 PM IST

Kanpur Viral Crime News: कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह जंगल में एक युवक और किशोरी के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार, दोनों कई दिनों से घर से लापता थे और शव मिलने के बाद उनकी पहचान हुई है। मृतक युवक उमाकांत (22) और उसकी साली, 16 वर्षीय किशोरी के शव जंगल में पानी भरे खेत में सड़े-गले पाए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

वहाँ के गाँव वालो ने बताया कि वे अपने पालतू जानवरो को चराने के लिए जंगल में ले गए थे, तभी उन्होंने पानी भरे खेत में दोनों के शव देखे। घटना की सूचना मिलते ही सीओ भोगनीपुर संजय सिंह और थानाध्यक्ष मूसानगर कालीचरण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत जुटाए और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

जांच में पता चला कि युवक की जेब से उसका आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड की मदद से पुलिस ने युवक की पहचान राजपुर थाना क्षेत्र के खरतला निवासी महावीर के बेटे उमाकांत के रूप में की। किशोरी की पहचान कपड़ों और हुलिए से हुई। शव को देखने के लिए युवक की पत्नी और उसके ससुर को बुलाया गया। उनकी मदद से किशोरी के शव की पहचान संभव हुई।

शवों के पास जहरीले पदार्थ की पुड़िया और गिलास मिलने के कारण पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, युवक और किशोरी के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे क्या कारण था।

उमाकांत के पिता महावीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके तीन बेटे हैं। सबसे छोटे बेटे उमाकांत ने सालों पहले ससुराल में रहना शुरू किया था। वहीं किशोरी, जो उनकी साली थी, के साथ उनके बेटे का विवाद भी सामने आया था। पिता ने बताया कि रिश्तेदारों की पंचायत और सलाह के बावजूद उनका बेटा अपने निर्णय पर अड़ा रहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटे को बहू और बच्चों का ख्याल रखने की बात कई बार समझाई, लेकिन वह नहीं माना। अब इस घटना के बाद परिवार सदमे में है और पिता इसे अनहोनी मान रहे हैं।

इस मामले में गंभीर बात यह है कि किशोरी के गायब होने की शिकायत देवराहट थाने में पहले ही दर्ज कराई गई थी। किशोरी के चाचा ने 30 सितंबर को थाने में तहरीर दी थी कि उनकी 16 वर्षीय भतीजी को उमाकांत बहला-फुसलाकर 25 सितंबर को ले गया था। उन्होंने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और गुमशुदगी दर्ज करने में भी लापरवाही बरती।

इस लापरवाही के चलते एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने देवराहट थानाध्यक्ष सुनील कुमार को हटा दिया है। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है और शवों के पास मिले सबूतो की फॉरेंसिक जांच कर रही है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार युवक और किशोरी ने आत्महत्या की है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मामले की छानबीन कर रही है।

कानपुर देहात में यह घटना गाव के लोगों और पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि समय पर सही कार्रवाई और निगरानी की कमी बड़े दुखद परिणामों को जन्म दे सकती है। इस दुखद घटना ने पूरे इलाके में शोक और चिंता फैलाई है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। वहीं, परिवार इस घटना से हैरान है और उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि न्याय उनके लिए होगा।

