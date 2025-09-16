गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की मौत पर बवाल, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली
Home > उत्तर प्रदेश > गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की मौत पर बवाल, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली

गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की मौत पर बवाल, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली

UttarPradesh News: गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की मौत के बाद बवाल. छात्र की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क को किया जाम. ग्रामीणों का आरोप है कि छात्र की हत्या पशु तस्करों ने गोली मारकर की है. आइये जानतें है.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 16, 2025 2:14:12 PM IST

UttarPradesh Crime News
UttarPradesh Crime News

UttarPradesh News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में नीट की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र की मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा. इस घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और पथराव किया. जिससे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. पुलिस का कहना है कि छात्र की मौत गिरने से सिर में चोट लगने से हुई. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि पशु तस्करों ने छात्र की गोली मारकर हत्या की है.

एसएसपी ने क्या कहा

गोरखपुर के एसएसपी राज करण नय्यर ने बताया कि पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव में सुबह 3 बजे दो गाड़ियों में सवार होकर पशु तस्कर आए थे. एक गाड़ी गांव में फंस गई, जिससे तस्कर भाग निकले. दूसरी गाड़ी का गांव के ही एक युवक ने पीछा किया. युवक के सिर में चोट लग गई और उसकी मौत हो गई.

संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. कुछ लोग गोली लगने की बात कह रहे थे. लेकिन प्रथम दृष्टया चोटों को देखकर गोली लगने की बात सामने नहीं आई है. टीमें लगा दी गई हैं, जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी. एक पशु तस्कर गांव वालों के हाथ लगा था. जिसे चोटें आई हैं, जिसका इलाज कराया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि पशु तस्कर तीन गाड़ियों में सवार होकर गांव पहुंचे थे. वे मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे, तभी ग्रामीणों ने शोर मचा दिया. ऐसे में नीट की तैयारी कर रहा दीपक भी शोर मचाते हुए उनके पीछे भागने लगा. इसके बाद तस्करों ने उसे पकड़कर जबरन डीसीएम में बिठा लिया. करीब एक घंटे तक उसे घुमाते रहे. आरोप है कि उसे गोली मारकर फेंक दिया गया.

आगजनी और पथराव

आक्रोशित भीड़ ने एक डीसीएम को पकड़कर आग लगा दी, जबकि दूसरी डीसीएम में सवार तस्कर भाग निकले. इस दौरान एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पीट-पीटकर मार डाला. जबकि बीच-बचाव करने की कोशिश में एसपी उत्तरी जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम घायल हो गए.

ब्रेन खाने वाले खतरनाक अमीबा का केरल में कहर

अब झमाझम बारिश का दौर खत्म… 10 साल में पहली बार जल्दी शुरू हो रही मॉनसून की वापसी

Tags: NEET StudentsUP Crime Newsuttar pradesh newsUttarpradesh Police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की मौत पर बवाल, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की मौत पर बवाल, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की मौत पर बवाल, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली
गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की मौत पर बवाल, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली
गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की मौत पर बवाल, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली
गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की मौत पर बवाल, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली