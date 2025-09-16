आखिर क्या वजह थी की महिला ने की आत्महत्या, घर में छाया मातम

Mainpuri Shocing Incident: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के नगला राय से चौंकाने वाली घटना सामने (Shocking Incident) आई है. दरअसल, कैंसर (Cancer) से पीड़ित 42 साल की रानी देवी ने फांसी लगाकार अपनी जीवन लीला को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है. मृतिका के परिजनों के मुताबिक, उनकी बेटी काफी लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी. प्रतिदिन हो रहे असहनीय दर्द (Unbearable Pain)के कारण हमेशा परेशान रहा करती थी. फिलहाल, इस घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम (Postmortem) के लिए अस्पताल में भेज दिया है.

महिला ने कैंसर के दर्द से परेशान होकर की आत्महत्या

परिजनों के मुताबिक, रानी देवी काफी समय से गले के कैंसर से पीड़ित थीं. इस गंभीर बीमारी के कारण उन्हें रोजाना असहनीय (Unbearable Pain)दर्द से झेलना पड़ता था. उस दर्द की वजह से उन्हें खाने-पीने में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. इलाज के बाद भी उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से कोई छुटकारा नहीं मिल सका. सोमवार की रात, रानी देवी ने अपने कमरे में पंखे के कुंडे से फंदा लगाकर आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया. मंगलवार की सुबह, जब परिवार के सदस्यों ने उनका शव लटका हुआ देखा तो घर में कोहराम मच गया.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. इस दौरान मृतिका रानी देवी के मायके पक्ष के लोग भी वहां मौजूद थे. पुलिस की प्रारंभिक जांच (Preliminary Investigation)के बाद परिवार ने गमगीन माहौल में रानी देवी का अंतिम संस्कार (Cremation)किया.

घटना से क्या मिलता है सबक

यह घटना दर्शाती है कि गंभीर बीमारियों और उनके असहनीय दर्द से जूझ रहे लोगों के लिए मानसिक और भावनात्मक समर्थन कितना महत्वपूर्ण होता है. सही समय पर सही तरीके से इलाज नहीं मिल पानी की वजह से लोग अकसर अपने आप को खत्म कर देते हैं. कैंसर जैसी इस गंभीर बीमारी का सही समय पर पता लगाना ही अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है.