क्रूरता की ये कहानी पढ़कर रूह कांप जाएगी आपकी, हत्याकांड में हैवानियत की सारी हदें पार

उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक दिल दहला (Heartbreaking)देने वाला मामला सामने आया है. जहां, एक महिला की हत्याकांड में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई है.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 24, 2025 12:04:16 PM IST

मृतक सुनीता श्रीवास्तव की फाइल फोटो
मृतक सुनीता श्रीवास्तव की फाइल फोटो

Kannauj Crime News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक महिला की क्रूरता पूर्ण हत्या ने पूरे शहर को दलाकर रख दिया है. घटना कुतलूपुर मकरंदनगर मोहल्ले की है. जहां, टाइल्स मिस्त्री और उसके दामाद ने लूटपाट के बाद एक महिला की निर्मम हत्या कर दी. आरोपियों की पहचान जसवंत सिंह और उसके दामाद सूरज कश्यप के रूप में हुई है. 

कब और कैसे हुई पूरी वारदात 

पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी तीन महीने से मृतक महिला सुनीता श्रीवास्तव के घर पर टाइल्स लगाने का काम कर रहे थे. वारदात वाले दिन, दोनों आरोपियों ने सुनीता और उनकी बेटी कोमल को बंधक बना लिया. लूट की घटना का विरोध करने पर दोनों ने सुनीता के साथ मारपीट की. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों ने पहले सुनीता के हाथ-पैर बांधे और फिर उनके मुंह में सीमेंट-कंक्रीट का मसाला भर दिया और आखिर में हथौड़े से सिर पर कई वार किए. जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. 

बेटी ने बाल-बाल बचाई अपनी जान

वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार होने में काबयाब रहे. लेकिन, उनकी बेटी कोमल किसी तरह अपने हाथ-पैर खोलकर पड़ोसी की छत पर कूदने में सफल रही. पड़ोसी तुरंत सुनीता को अस्पताल ले गए, जहां, डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया. 

घटना के बाद से लोगों में आक्रोश

इस पूरे घटनाक्रम के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. पोस्टमार्टम के बाद शव के घर पहुंचने पर दोनों बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है. रिश्तेदारों ने बताया कि पांच साल पहले ही पिता की मृत्यु हो चुकी थी. 

पुलिस की टीम ने पांच टीमें की गठित

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में सज्ञान लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया है. इतना ही नहीं, पुलिस की टीम ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है. इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे कानपुर रेंज के डीआईजी हरीश चंदर ने खुद घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित बेटियों से बातचीत की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी जसवंत सिंह  बलरामपुर का रहने वाला है और उसका दामाद सूरज कश्यप उन्नाव का रहने वाला है. हालांकि, पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है. 

समाज कल्याण मंत्री ने की पीड़ित परिवार से बात

इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सदर विधायक और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर जल्द ही न्याय देने का आश्नवासन दिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों बेटियों की सुरक्षा के लिए गनर उपलब्ध कराने का भी वादा किया है.

दामाद-ससुर है हत्यारोपी जसवंत और सूरज

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक सुनीता श्रीवास्तव के मकान में ये दोनों आरोपी पिछले तीन महीने से टायल्स-पत्थर लगाने का काम कर रहे थे. हत्यारोपी जसवंत सिंह और सूरज कश्यप आपस में ससुर और दामाद हैं. 

