पशु तस्करों का ऐसा आतंक देख उड़ जाएंगे आपके होश

गोरखपुर में पशु तस्करों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ एक छात्र की निर्मम हत्या कर दी. इस पूरे घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पशु तस्करों ने छात्र को मौत के घाट उतार दिया.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 17, 2025 2:39:36 PM IST

Gorakhpur Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बेहद ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां, पिपराइच क्षेत्र में कुछ पशु तस्करों ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस पूरे घटनाक्रम के बाद से लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है. गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर दिया है. इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं. घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र को गोली मारी गई थी.

वारदात के बाद कैसे मचा बवाल

इस घटनाक्रम के बाद से पूरे इलाके में जाम की समस्या देखने को मिली है. ग्रामीणों ने पशु तस्करों पर निर्मम हत्या का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं, गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ी में भी आग लगा दी है. ग्रामीण इस घटना के बाद से सड़क पर उतकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं. मौके पर मौजूद पुलिसबल को स्थिति संभालने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

घटना पर क्या बोली पुलिस

इस भीषण बवाल पर गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नैय्यर ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र की मौत गोली लगने से नहीं हुई है. बल्कि सिर में चोट लगने से हुई. साथ ही उन्होंने बताया कि पशु तस्करों ने गाड़ी से छात्र को नीचे धक्का दे दिया था, जिसके बाद घायल होने से छात्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

छात्र की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख

अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है. घटना को लेकर सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ित परिवार से बात करने के सख्त निर्देश दिए हैं. साथ ही बताया कि घटना के पीछे शामिल दोषियों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

