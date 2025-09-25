कहीं आप मिलावट वाला घी का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं ? हो जाएं सावधान !
Home > उत्तर प्रदेश > कहीं आप मिलावट वाला घी का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं ? हो जाएं सावधान !

कहीं आप मिलावट वाला घी का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं ? हो जाएं सावधान !

नकली घी (Fake Ghee) बेचने वालों से आप ज़रा सावधान (Alert) हो जाएं. क्योंकि अब इन नकली घी बेचने वालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम (Food Safety Department) ने शिकंजा कसा है.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 25, 2025 6:48:48 PM IST

Fake Ghee Exposed In Ghaziabad
Fake Ghee Exposed In Ghaziabad

Fake Ghee Exposed: देशभर में मिलावटखोरों का आतंक लगातार जारी है. त्योहारों के आते ही ये मिलावटखोर तेजी से सक्रिय हो जाते हैं. ऐसा ही एक ताजा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया है, जहां नकली देसी घी बेचने का बड़ी मामला सामने आया है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नकली घी को पूरी तरह से जब्त कर लिया है. 

नकली ‘मधुसूदन’ घी को जब्त

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यह घटना वैशाली इलाके की है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली घी बनाने वाले का भंडाफोड़ किया है. सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) ने छापेमारी कर मधुसूदन (Madhusudhan) ब्रांड की पैकिंग में बेचे जा रहे भारी मात्रा में नकली घी को जब्त कर दो भाइयों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. 

शिकायत पर हुई छापेमारी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नकली घी बेचे जाने की शिकायत स्वयं मधुसूदन कंपनी के अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा विभाग में दर्ज कराई थी. जिसके बाद शिकायत के आधार पर, विभाग की टीम ने कौशांबी थाना पुलिस के साथ मिलकर वैशाली स्थित ‘लक्ष्मी जनरल स्टोर’ और उसकी दूसरी ब्रांच पर छापेमारी कर नकली घी बनाने वालों का पर्दाफाश किया है. 

भारी मात्रा में नकली घी जब्त

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान दोनों स्टोर पर मधुसूदन ब्रांड के नाम पर बेचा जा रहा नकली देसी घी को भारी मात्रा में बरामद किया है. इस दौरान पूछताछ में दुकानदार घी से संबंधित किसी तरह का कोई वैध बिल प्रस्तुत नहीं कर पाए. फिलहाल, दोनों आरोपियों से पुलिस की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है. 

सस्ते में खरीदकर असली बताकर बेचा

पूछताछ करने पर दोनों भाइयों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि सप्लायर से सस्ते दामों पर खरीदते थे और ग्राहकों को इसे असली घी बताकर बेचने का काम किया करते थे. ताकी उन्हें इसका भारी मुनाफा मिल सके. 

एक बार घी खरीदने से पहले आप सही घी खरीद रहें हैं या फिर नहीं इसके बारे में अच्छे से जांच कर लें. 

Tags: Fake GheeFood Safety DepartmentghaziabadMadhusudhan Gheeuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
कहीं आप मिलावट वाला घी का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं ? हो जाएं सावधान !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कहीं आप मिलावट वाला घी का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं ? हो जाएं सावधान !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कहीं आप मिलावट वाला घी का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं ? हो जाएं सावधान !
कहीं आप मिलावट वाला घी का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं ? हो जाएं सावधान !
कहीं आप मिलावट वाला घी का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं ? हो जाएं सावधान !
कहीं आप मिलावट वाला घी का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं ? हो जाएं सावधान !