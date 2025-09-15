लालच ने करवाया रिश्तों का कत्ल: बेटे ने अपने ही पिता को उतारा मौत के घाट. करंट लगाकर लोगों को किया गुमराह

Bhadohi Crime News: भदोही के गोपालपुर ऊपरवार गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई हैं. जहां, एक लालच (Greed) ने बड़ी ही आसानी से बाप-बेटों के बीच के रिश्ते का कत्ल (Murder) करवा दिया. गांव में रहने वाले 45 साल के जयशंकर दुबे अपने घर में औंधे मुंह गिरे हुए पाए गए थे. उस वक्त, यह बताया गया कि पंखे से आए करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल था, और कोई भी इस घटना के पीछे किसी साजिश की कल्पना भी नहीं कर सकता था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले हत्याकांड के काले राज

हर कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Postmortem Report) का ही इंतजार कर रहा था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद हर कोई हैरान रह गया था. रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा था कि जयशंकर दुबे की मौत करंट से नहीं हुई, बल्कि उनका गला दबाकर हत्या (Murder) की गई थी. इस रिपोर्ट ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया. पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए हत्याकांड की जांच पड़ताल शुरू कर दी. पुलिस ने मृतक के बेटे कृष्णा शंकर दुबे को तुरंत हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी. शुरुआत में तो उसने खुद को निर्दोष साबित करने की काफी कोशिश भी की, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तथ्यों और घटनास्थल के सबूतों को सामने रखा, उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया.

संपत्ति विवाद बना हत्या की वजह

पूछताछ में आरोपी ने हत्या के पीछे का चौंकाने वाला मकसद बताया. प्रभारी निरीक्षक शैलेश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मुंबई में काम करता था और कुछ समय पहले ही अपने काम से घर लौटा था. घर लौटने के बाद से ही उसका अपने पिता के साथ संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था. मृतक के चार बेटे थे, जिनमें से एक की पिछले साल मौत हो चुकी थी, जबकि दो भाई बाहर रहते हैं. आरोपी अपने पिता के साथ घर पर ही रहा करता था. 7 सितंबर की वह काली रात, जिसमें संपत्ति को लेकर एक बार फिर पिता-पुत्र के बीच बहस हुई. यह बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर आरोपी ने अपने पिता का गला दबा दिया और उनकी जान ले ली.

करंट लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश

आरोपी ने अपने अपराध को छिपाने के लिए एक बेहद शातिर तरीका अपनाया तथा. अपने पिता की हत्या करने के बाद, उसने शव को वहीं छोड़ दिया. फिर, उसने एक तार लिया और उसे शव से जोड़कर करंट के झटके दिए, ताकि यह लगे कि मौत पंखे से करंट लगने के कारण हुई है. अगली सुबह, उसने आसपास के लोगों को जगाया और नाटक (Acting) करना शुरू कर दिया कि उसके पिता की मौत हो गई है. मृतक के सबसे छोटे बेटे राहुल दुबे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

घटना से क्या मिलता है सबक

यह घटना न सिर्फ भदोही जिले के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है, जो बताती है कि कैसे धन और संपत्ति का लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह अपने ही खून के रिश्ते का कत्ल कर बैठता है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सच्चाई को भले ही कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन वह हमेशा सामने आ ही जाती है.