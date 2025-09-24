हिंदू लड़के से शादी करने पर बहन की हत्या की कोशिश. मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार
हिंदू लड़के से शादी करने पर बहन की हत्या की कोशिश. मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने (Shocking Case) वाला मामला सामने आया है. जहां, एक भाई (Brother) ने अपनी बहन (Sister) को मारने की कोशिश की, (Murder Attempt) लेकिन उसमें नाकामयाब रहा.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 24, 2025 12:37:17 PM IST

Baghpat Encounter Case:उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक बार फिर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां, एक भाई अपनी ही बहन ही हत्या करने की कोशिश में जुटा हुआ था.  दरअसल, युवक की बहन ने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी. जिसके बाद से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था. 

आरोपी ने बनाई बहन की हत्या की योजना

इस मामले की शुरुआत बड़ौत कोतवाली क्षेत्र से होती है, जहां, एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू युवक से प्रेम विवाह कर लिया था. इसी बात से नाराज होकर युवती के भाई अनीश ने बहन की हत्या करने की योजना बनाई. इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने युवती को बरामद कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बागपत के वन स्टॉप सेंटर में रखा था.

मुठभेड़ के दौरान आरोपी हुआ गिरफ्तार

आरोपी युवक तमंचा लेकर अपनी बहन की हत्या करने के इरादे से वन स्टॉप सेंटर पर पहुंचा, जहां पुलिस  सुरक्षा के बीच मौजूद अपनी बहन पर उसने गोली चलाने की कोशिश की. गनीमत रही की उसकी बहन बाल-बाल बच गई. इस घटना के तुरंत बाद एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों को आरोपी को गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए. महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने सुल्तानपुर हटाना के पास आरोपी को घेरा, इस दौरान टीम और आरोपी के बीच मुठभेड़ देखने को मिली. जिसके बाद महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर अवैध हथियार बरामद कर लिए. 

घटना पर पुलिस ने क्या दी जानकारी

पुलिस ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पिछले कई घंटों से जिला अस्पताल के बाहर अपनी बहन की तलाश कर रहा था. मौका का फायदा उठाते ही अपनी बहन पर हमला करने की कोशिश भी की. 

एसपी बागपत ने की पुलिस की सराहना

इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने पुलिसकर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों की कड़ी मेहनत की वजह से आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया गया. साथ ही उन्होंने आगे बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

