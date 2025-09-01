Crime News: सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने महज 11 साल की बच्ची को लिखा लव लेटर, कर डाली अजीबोगरीब मांग

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (Aligarh News) एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल, पूरा मामला ये है कि एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल (School Principal) ने 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ शर्मनाक हरकत की। छात्रा की उम्र 11 वर्ष बताई जा रही है। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्रा को प्रेम पत्र (Love Letter) लिखकर परेशान किया और उस पर शादी का दबाव बनाया। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना अलीगढ़ के जवां ब्लॉक के एक गांव की बताई जा रही है। यहां तालीवनगर स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल शकील अहमद ने स्कूल में पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की 11 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। डरी-सहमी छात्रा ने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरी आपबीती बताई। जिसके बाद पीड़िता की मां ने तुरंत डीएम और एसएसपी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस (UP Police) ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल शकील अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है।

पीड़ित छात्रा की मां ने क्या बताया?

इस पूरे मामले में पीड़ित छात्रा की मां का बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल शकील अहमद उनकी बेटी को परेशान करता था। आरोपी ने छात्रा को किसी को कुछ भी बताने पर धमकी भी दी थी, जिससे वह काफी डरी हुई थी। काफी पूछने पर उसने पूरी बात बताई। इसके अलावा, उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी ने एक बार उसकी बेटी को एक प्रेम पत्र दिया था। इस पत्र में उसने लिखा था कि वह उसे बहुत पसंद करता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में देखता है।

आरोपी शिक्षक निलंबित

इस मामले के सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल शकील अहमद को निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक की सेवाएं पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। बीएसए के मुताबिक, आरोपी प्रिंसिपल लड़की से छेड़छाड़ करता था और उस पर शादी कर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव भी बना रहा था।

