Home > उत्तर प्रदेश > गैंगस्टरों की तबाह कर दीं पुश्तें! Yogi की सरकार में कितने दुष्टों के हुए एनकाउंटर? डाटा देख छूट जाएंगे पसीने

गैंगस्टरों की तबाह कर दीं पुश्तें! Yogi की सरकार में कितने दुष्टों के हुए एनकाउंटर? डाटा देख छूट जाएंगे पसीने

Encounter in UP: UP में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 256 कुख्यात अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया है. जबकि इस दौरान पुलिस ने कुल 15,726 एनकाउंटर किए और 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया.

By: Heena Khan | Last Updated: October 15, 2025 9:32:52 AM IST

ENCOUNTER IN UP
ENCOUNTER IN UP

UP Gangster Encounter: उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध के मामलों ने लोगों को काफी तंग किया हुआ था. इतना ही नहीं बल्कि यूपी के लोगों को अपने ही इलाके में घुटन महसूस होने लगी थी. वहीं फिर योगी सरकार ने यूपी में इन बढ़ते मामलो पर संज्ञान लिया और यूपी पुलिस को निर्देश दिए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछले आठ सालों से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है. यही वजह है कि ऑपरेशन लंगड़ा के साथ-साथ मिशन शक्ति भी राज्य में सक्रिय रूप से संचालित हो रहा है. जिसके चलते एक बार फिर एनकाउंटर को लेकर आंकड़े सामने आए हैं. 

इन इलाकों में हुए सबसे ज्यादा एनकाउंटर 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योगी सरकार की पुलिस ने आठ सालों में 256 कुख्यात अपराधियों को ढेर कर दिया है. इतना ही नहीं बल्कि एनकाउंटर के मामले में मेरठ सबसे आगे है, इस इलाके में धड़ाधड़ बदमाशों के एनकाउंटर हुए. सीएम योगी के मिशन शक्ति 5.0 के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई एक बार फिर तेज कर दी गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिशन शक्ति 5.0 के तहत, अपराध पर लगाम लगाने के लिए पिछले बीस दिनों में एक दर्जन से ज़्यादा एनकाउंटर किए गए हैं. मारे गए अपराधियों की संख्या के मामले में मेरठ ज़ोन पहले स्थान पर है, जबकि वाराणसी और आगरा ज़ोन तीसरे नंबर पर हैं. 

जानिये कितने एनकाउंटर को दिया अंजाम 

योगी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत, राज्य ने पिछले साढ़े आठ सालों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 256 कुख्यात अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया है. जबकि इस दौरान पुलिस ने कुल 15,726 एनकाउंटर किए और 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया. एनकाउंटर में 10,324 अपराधी घायल हुए. वहां अब यूपी को बदमाशों से मुक्त करने के लिए CM योगी की सरकार और भी एक्टिव हो गई है. मायूसी की खबर ये है कि इन अपराधियों से लड़ते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि 1,754 घायल हुए. मेरठ ज़ोन में राज्य में सबसे ज़्यादा 4,453 पुलिस मुठभेड़ें हुईं. इन मुठभेड़ों में 8,312 अपराधी पकड़े गए, जबकि 3,131 घायल हुए. 85 कुख्यात अपराधी मौके पर ही मारे गए. 461 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि दो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हुए.

बच्चों के सुसाइड को लेकर सीरियस नहीं हैं IIT-IIM कॉलेज, इन संस्थानों ने की ऐसी गलती…SC भी रह गया दंग

Tags: cm yogicrime newsGangster Encounter NewsUP Crime NewsUP Gangster
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
गैंगस्टरों की तबाह कर दीं पुश्तें! Yogi की सरकार में कितने दुष्टों के हुए एनकाउंटर? डाटा देख छूट जाएंगे पसीने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

गैंगस्टरों की तबाह कर दीं पुश्तें! Yogi की सरकार में कितने दुष्टों के हुए एनकाउंटर? डाटा देख छूट जाएंगे पसीने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गैंगस्टरों की तबाह कर दीं पुश्तें! Yogi की सरकार में कितने दुष्टों के हुए एनकाउंटर? डाटा देख छूट जाएंगे पसीने
गैंगस्टरों की तबाह कर दीं पुश्तें! Yogi की सरकार में कितने दुष्टों के हुए एनकाउंटर? डाटा देख छूट जाएंगे पसीने
गैंगस्टरों की तबाह कर दीं पुश्तें! Yogi की सरकार में कितने दुष्टों के हुए एनकाउंटर? डाटा देख छूट जाएंगे पसीने
गैंगस्टरों की तबाह कर दीं पुश्तें! Yogi की सरकार में कितने दुष्टों के हुए एनकाउंटर? डाटा देख छूट जाएंगे पसीने