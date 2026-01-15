Home > उत्तर प्रदेश > आस्था भी, ऐश भी! सतुआ बाबा की 2 करोड़ की कार ने मचाया मेले में तहलका; लग्जरी लाइफ देख उड़ जाएंगे होश!

Who Is Satua Baba: प्रयागराज में इस समय माघ मेला चल रहा है. मेले में साधु संतों का शाही अंदाज भी देखने को मिल रहा है. इस बीच संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा खूब चर्चाओं में हैं. उनकी लग्जरी कार काफिले में 3 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की पोर्श कार शामिल हुई है.

By: Preeti Rajput | Published: January 15, 2026 8:19:32 AM IST

Who Is Satua Baba: उत्तर-प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला का उत्साह देखने को मिल रहा है. जिसमें हर दिन हजारों साधु-संत और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. इस मेले में कई संत और महात्मा भी आए हुए हैं. इनमें से कुछ सांसारिक माया से दूर हैं. जिनके ठाठ-बाठ किसी करोड़पति से कम नहीं है. इस बीच संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा काफी सुर्खियां बटोर रही है. 

सतुआ बाबा की लग्जरी कार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सतुआ बाबा के पास कई लग्जरी गाड़ियों का काफिला है. उनके पास डिफेंडर समेत कई अन्य करोड़ों की गाड़ियां हैं. इस बीच उनके लग्जरी काफिले काफिले में Porsche कार शामिल हो गई है. इस कार की कीमत 3 करोड़ से अधिक है. सतुआ बाबा ने माघ मेला शिविर में इस कार की पूरे विधि-विधान से पूजा की है. इस दौरान उनके साथ अन्य साधु-संत भी मौजूद थे. वहीं, कई लोगों ने उन्हें माला पहनाकर उनका आदर सत्कार किया. उनकी कार मेले में चर्चा का विषय बन गई है. वहीं कार पूजन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. 

कौन हैं संतोष तिवारी?

सतुआ बाबा का असली नाम संतोष तिवारी है. वह उत्तर-प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले हैं. आध्यात्म की खोज में उन्होंने महज 11 साल की उम्र में अपना घर और परिवार छोड़ दिया था. वह वाराणसी की प्रसिद्ध ‘विष्णु स्वामी संप्रदाय’ के जानकार हैं. साल 2012 में  पीठाधीश्वर के ब्रह्मलीन होने के बाद, संतोष दास इस पीठ को 57वां आचार्य नियुक्त किया गया. हाल ही में महाकुंभ 2025 के दौरान उन्हें ‘जगद्गुरु’ की उपाधि भी दी गई. 

कई संतों के पास महाकुंभ 

जनवरी 2025 महाकुंभ प्रयागराज में संतों का जलवा देखने को मिला. ज्यादातर संत अपनी लग्जरी कारों से महाकुंभ आए हुए थे.  श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद के पास दो रॉल्य रॉयस 20 करोड़ की गाड़ी है. इसके अलावा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी के पास वैनिटी वैन है. वहीं तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाकुंभ में करीब 50 लाख की ऑडी कार से पहुंचे थे. 

