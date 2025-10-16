पैसों की भूख, मां ने ही रची बेटे के ‘अपहरण’ की झूठी कहानी

Fake Kidnapping Story: उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक बार फिर से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां, मां की ममता फिर से शर्मसार हो गई है. दरअसल, मां ने अपने ही 10 साल के बेटे की झूठी अपहरण की कहाना का ड्रामा रचकर अपने पिता से एक लाख रुपये की फिरौती मांगी की.

झूठी मां ने कैसे रची पूरी साजिश?:

यह हैरान करने वाली घटना मोहब्बतपुर पइंसा गांव की है. जहां, शाहीन नाम की महिला ने अपने 10 साल के बेटे अर्शलाल को घर के अंदर बंद कर दिया. इसके बाद उसने मायके में एक धमकी भरा पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि अगर एक लाख रुपये नहीं दिए गए तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी. अगले ही दिन, महिला ने थाने में अपने बेटे के लापता होने और अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण किए जाने की रिपोर्ट की शिकायत भी दज्ञज कराई. इसके बाद बच्चे के नाना ने पुलिस को वह फिरौती वाला पत्र दिखाया, जिससे मामला और भी गंभीर होता चला गया.

घर से ही मिला बच्चा, मां की खुल गई पोल:

पइंसा कोतवाली के इंस्पेक्टर रोशन लाल ने मामले में संज्ञान लेते हुए और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया, तो उन्हें घर के अंदर से ही बच्चे की आवाज़ सुनाई दी. जैसे ही पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो बच्चा सुरक्षित घर के अंदर ही मौजूद था. पूछताछ में बच्चे ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसकी मां ने ही उसको घर के अंदर बंद कर दिया था और यह भी कहा था कि “नाना से पैसे लेने हैं, बाहर मत निकलना.”

झूठी अपहरण की कहानी, महिला हुई गिरफ्तार:

एसपी राजेश कुमार ने इस घटना पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरा मामला महिला की झूठी साजिश थी. वह अपने पिता से एक लाख रुपये वसूलना चाहती थी. फिलहाल, पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.