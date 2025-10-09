‘मोहब्बत, धोखा और ब्लैकमेल’ की ऐसी कहानी, जिससे पढ़कर दंग रह जाएंगे आप

Lucknow Crime News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मोहब्बत, धोखा और ब्लैकमेल की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है, जहां 55 साल की एक महिला ‘बेबी’ पर एक युवक जीशान अंसारी को फंसाने के साथ-साथ उसे जबरन शादी करने का गंभीर आरोप लगा है. आखिर क्या है पूरा मामला हमारी इस खबर में पढ़िए.

करीब सात साल पुराना है मामला:

यह मामला कोई ताजा मामला नहीं है, बल्कि सात साल पुराना मामला है. घटना पर जीशान अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिता की मौत के बाद कम उम्र में ही उसने कैटरिंग और छोटे-मोटे काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात 55 साल की बेबी से हुई, जो उसी कैटरिंग साइट पर काम करती थी.

नाबालिग से बने जिस्मानी रिश्ते और ब्लैकमेल:

जीशान ने आरोप लगाते हुए बताया कि बेबी ने सबसे पहले उससे बातचीत शुरू की थी. जैसे-जैसे नज़दीकियां बढ़ने लगई और कई बार उसे अपने घर ले जाकर जिस्मानी रिश्ते बनाया करती थी. उस समय जीशान नाबालिग था और महिला की मंशा नहीं समझ पाया था. करीब एक साल तक संबंध रखने के बाद, महिला ने जीशान पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था. कहानी में मोड़ तब आया जब जीशान ने शादी करने से इंकार कर दिया, तो महिला ने उसे झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी. साथ ही उसने बताया कि महिला ने कई बार थाने जाकर झूठे आरोप लगाए और एक बार जीशान को जेल भी भिजवा दिया था.

जीशान ने मजबूरी में आकर की जबरन शादी:

महिला की लगातार धमकियों और झूठे केस में फंसाने के डर से, जीशान को मजबूरी में बेबी से शादी करनी पड़ी थी. अब जीशान न दावा करते हुए कि महिला और उसके बेटे-दामाद उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं. जब यह रिश्ता टूटा तो महिला और उसके घरवालों ने यहां नहीं रूके, उन लोगों ने युवक पर जानलेवा हमला करना भी शुरू कर दिया.

पीड़ित जीशान अब पुलिस से अपनी जान बचाने और महिला के चंगुल से आज़ादी दिलाने की फ़रियाद लगा रहा है. पुलिस ने इस चौंकाने वाले मामले की जांच को गंभीरता से लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.