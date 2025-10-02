5वां निकाह करने जा रहा था पिता, उससे पहले ही कर दिया कांड ! बांदा का सनसनीखेज मामला

Shocking Incident from Banda: उत्तर प्रदेश के बांदा से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने संपत्ति विवाद और पिता की पांचवीं शादी के डर से अपने ही पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. यह चौंकाने वाली घटना बांदा के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के हड़हा गांव की है. जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले यानी 27 सितंबर की रात मंसूर खान नाम के युवक ने अपनी ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. हैरान करने वाली बात यह है कि हत्याकांड की FIR मृतक के बेटे मासूक खान ने ही दर्ज कराई थी. फिलहाल, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए आगे की कार्रवाई की शुरू कर दी है.

पांचवीं शादी और 6 बीघा जमीन बनी हत्या की वजह

पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया. पुलिस के पूछताछ करने पर आरोपी मासूक खान ने स्वीकार किया कि उसी ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या की है. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसके दादा ने 6 बीघा कीमती जमीन उसके नाम कर दी थी, और पिता ने वादा किया था कि वे मरने से पहले अपनी जमीन भी उसके ही नाम करेंगे. हालांकि, पिता संपत्ति बेटे के नाम नहीं कर रहे थे. इसी बीच, आरोपी के सहयोगी इकबाल हुसैन ने उसे भड़काया कि उसका पिता अब पांचवीं शादी करने जा रहा है और वह सारी संपत्ति उस नई पत्नी के नाम कर देगा. इसी बात से नाराज होकर मासूक खान ने गोली मारकर हत्या कर दी है.

आरोपी बेटा और उसके साथी की हुई गिरफ्तारी

डीएसपी कृष्णकांत त्रिपाठी ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बेटे ने संपत्ति के लिए ही अपने पिता की हत्या की है.आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. पुलिस ने आरोपी मासूक खान और उसके सहयोगी इकबाल हुसैन दोनों को गिरफ्तार आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.