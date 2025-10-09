पति कमजोर तो जेठ हुआ साजिश में शामिल, विवाहिता पर ससुराल में जेठ की गंदी हरकतें
Home > उत्तर प्रदेश > पति कमजोर तो जेठ हुआ साजिश में शामिल, विवाहिता पर ससुराल में जेठ की गंदी हरकतें

पति कमजोर तो जेठ हुआ साजिश में शामिल, विवाहिता पर ससुराल में जेठ की गंदी हरकतें

उत्तर प्रदेश के आगरा से चौंका (Shocking Case) देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता (Married Women) ने अपने पति पर शारीरिक रूप से कमजोर (Physicall Weak) होने और जेठ पर छेड़छाड़ (Molestation on Brother in Law) करने का गंभीर आरोप लगाया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 9, 2025 3:51:01 PM IST

Agra Crime News
Agra Crime News

Agra Crime News: उत्तर प्रदेश के आगरा से चौंका देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक बार फिर से इंसानियत के साथ-साथ रिश्ते भी पूरी तरह से शर्मसार हो चुके हैं. खबर आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां एक विवाहिता ने अपने पति पर शारीरिक रूप से कमजोर होने और जेठ पर छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है. आखिर क्या है पूरा मामला इस खबर में पढ़िए. 

आखिर क्या है पूरा मामला:

दरअसल आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति पर शारीरिक रूप से कमजोर होने और जेठ पर छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है. विवाहित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब इसका विरोध किया तब ससुराल वालों ने उसे घर से ही बाहर निकाल दिया. इस घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. 

महिला ने पुलिस से क्या की शिकायत:

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 10 मई 2025 को कमला नगर क्षेत्र में हुई थी. शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची, तो उसे पता चला कि उसका पति शारीरिक रूप से काफी कमजोर है. और आरोप है कि जब उसने पति को डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी, तो ससुराल पक्ष ने उससे अभद्र व्यवहार किया इतना ही नहीं उसके साथ जमकर गाली-गलौज भी की.

जेठ ने विवाहिता के साथ की शर्मनाक हरकत:

पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस स्थिति का फायदा उठाकर उसके जेठ ने उसके साथ छेड़छाड़ की. जब उसने यह बात परिवार के अन्य सदस्यों को बताई, तो उन्होंने इस मामले को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बजाय नजरअंदाज कर दिया. इसके बाद ससुराल वालों ने महिला पर अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए कार और फ्लैट लाने का दबाव भी बनाया. महिला का कहना है कि विरोध करने पर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया. उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले अब संपत्ति बेचकर विदेश भागने की कोशिश में लगे हुए हैं. 

पुलिस ने शिकायत पर किस प्रकार लिया एक्शन:

इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक जगदीशपुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि 7 अक्टूबर को विवाहिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. मुकदमा दर्ज करने के बाद फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है. 

Tags: agraBrother In Lawcrime newsMarried womenMolestaion
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
पति कमजोर तो जेठ हुआ साजिश में शामिल, विवाहिता पर ससुराल में जेठ की गंदी हरकतें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पति कमजोर तो जेठ हुआ साजिश में शामिल, विवाहिता पर ससुराल में जेठ की गंदी हरकतें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पति कमजोर तो जेठ हुआ साजिश में शामिल, विवाहिता पर ससुराल में जेठ की गंदी हरकतें
पति कमजोर तो जेठ हुआ साजिश में शामिल, विवाहिता पर ससुराल में जेठ की गंदी हरकतें
पति कमजोर तो जेठ हुआ साजिश में शामिल, विवाहिता पर ससुराल में जेठ की गंदी हरकतें
पति कमजोर तो जेठ हुआ साजिश में शामिल, विवाहिता पर ससुराल में जेठ की गंदी हरकतें