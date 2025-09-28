ससुरालपक्ष ने महिला को दिया जहर, बाल-बाल बची जान
ससुरालपक्ष ने महिला को दिया जहर, बाल-बाल बची जान

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) से एक हैरान करने वाला मामला (Shocking Incident) सामने आया है. जहां, ससुरालपक्ष ने महिला को जहर (In-laws poisoned the woman) देने की कोशिश की है.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 28, 2025 4:13:27 PM IST

Greater Noida Crime News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक बार फिर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला को कथित तौर पर दवा के नाम पर जहर दिया गया है. हालांकि महिला की किस्मत अच्छी थी कि समय पर इलाज मिलने से महिला की जान बच सकी. 

जेवर में महिला को जहर देने का मामला

जेवर में हुई इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच हुआ है. पीड़िता के पिता देवेंद्र कुमार, जो दयानतपुर के रहने वाले निवासी हैं, उन्होंने पुलिस में वारदात की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, देर रात महिला के पति समेत पांच ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. 

पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता के पिता देवेंद्र कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी नंदिनी की शादी आर एंड आर कॉलोनी निवासी आशीष से हुई थी. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि शादी के बाद से ही नंदिनी का पति आशीष अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखा करता था. आरोप है कि पति आशीष लगातार नंदिनी के साथ मारपीट के साथ मानसिक उत्पीड़न भी करता था. 

कब और कैसे हुई पूरी वारदात

शिकायत के मुताबिक, शनिवार को ससुराल वालों ने नंदिनी को दवा देने के बहाने जहर पिला दिया. जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी, तो परिवार ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया. जेवर थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पति आशीष समेत पांच नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.  फिलहाल, पुलिस इस पूरे घटना की गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है. 

crime news, greater noida, In-Laws Poisoned the women, Police Invesigation, uttar pradesh
