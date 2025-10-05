यूपी में सगी बहनों ने की पतियों और बच्चों की अदला-बदली

Lalitpur Shocking Incident: उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र के एक गांव से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां, दो सगी बहनों ने अपने ही पतियों और यहां तक की बच्चों को आपस में बदल दिया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद से हर कोई दंग रह गया है. सभी इस घटना की पूरे गांव में जोरों-शोरों से चर्चा कर रहे हैं.

जीजा-साली का रिश्ता और छोटी बहन का भागना:

लगभग दस साल पहले दो सगी बहनों की शादी अलग-अलग परिवारों में हुई थी, और फिर शुरुआत में उनका वैवाहिक जीवन सामान्य चल रहा था. लेकिन इस बीच, छोटी बहन का दिल अपने जीजा यानी बड़ी बहन के पति पर ही आ गया और दोनों के बीच नज़दीकियां काफी ज्यादा बढ़ने लगई. ऐसा करते-करते लगभग सात महीने पहले, छोटी बहन अपने जीजा के साथ फरार हो गई और दोनों ने जीवनभर साथ रहने की कसमें खाकर शादी भी कर ली.

बड़ी बहन ने ऐसे पूरा किया अपना ‘बदला’:

जब इस घटना की जानकारी उसकी बड़ी बहन को मिली, तो उसने भी एक चौंकाने वाला कदम उठाया. अपनी छोटी बहन के इस अजीबो-गरीब कदम से आग-बबूला होकर बड़ी बहन ने बदला लेने का फैसला कर लिया. बड़ी बहन ने अपने पति को खोने के बाद, छोटी बहन के पति को अपने साथ ही रख लिया.

यहां तक बच्चों की भी हुई अदला-बदली:

इतना ही नहीं, दोनों बहनों ने बच्चों को तक को नहीं छोड़ा, उनकी भी अदला-बदली कर ली. बड़ी बहन ने अपने तीन बच्चों को छोटी बहन को दे दिया, और छोटी बहन ने अपने दो बच्चों को बड़ी बहन को सौंप दिया. फिलहाल, दोनों बहनें एक-दूसरे के पूर्व पतियों के साथ अपने नए जीवन में रह रही हैं.

घटनाक्रम के बाद मायके में हुआ जमकर हंगामा:

दोनों बहनों के मायके वालों को इस अजीबोगरीब अदला-बदली की जानकारी नहीं थी. उन्हें इसका पता तब चला जब छोटी बहन अपने नए पति को लेकर मायके पहुंची तो पिता को जब पूरे मामले की जानकारी हुई, तो वे भड़क उठे और उन्होंने बेटी और उसके नए पति को घर से बाहर ही निकाल दिया.

फिलहाल, इस पूरे मामले में किसी भी पक्ष ने अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. पतियों और बच्चों की इस अनोखी अदला-बदली ने गांव के लोगों को अचंभित करके रख दिया है.