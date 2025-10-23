बस इतनी सी बात और पी लिया जहर, मातम में कैसे बदला भैया दूज का त्योहार?

Shahjahanpur Sensational News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक बार फिर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां भैया दूज के त्योहार पर मायके जाने से रोकने पर एक महिला ने बिना सोचे समझे खौफनाक कदम उठा लिया. आखिर क्या है पूरा मामला हमारी इस खबर में पढ़िए.

क्या है चौंकाने वाली पूरी घटना?:

दरअसल, यह घटना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले नारायणपुर गंगा गांव की है. जहां, भैया दूज का त्योहार देखते ही देखते ही मातम में बदल गया. भैया दूज के त्योहार पर मायके जाने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद से नाराज़ पत्नी ने खौफनाक कदम उठाते हुए अपने नौ साल के बेटे को कीटनाशक पिला दिया और फिर खुद भी पी लिया. इसके बाद इलाज के दौरान दोनों मां और बेटे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद से इलाके में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है.

आरती के साथ-साथ बेटे ने पिया जहर:

मृतक आरती ने पहले अपने 9 साल के बेटे प्रतीक को कीटनाशक पिलाया और फिर खुद भी जहर पी लिया. कीटनाशक पीने के बाद से परिजनों में मातम का माहौल छाया हुआ है. गंभीर हालत में दोनों मां-बेटे को अस्पताल में इलाज के भर्ती कराया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया. इस पूरे घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है.

घटना पर एसपी ग्रामीण ने क्या दी जानकारी:

एसपी ग्रामीण, दीक्षा भवरे ने इस घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि नारायणपुर गंगा गांव में आरती और उनके बेटे प्रतीक की जहर से मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

शुरुआती जांच में पुलिस को पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है. हालांकि, पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से तहकीकात करने में जुटी हुई है और फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं.