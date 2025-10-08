अलीगढ़: शराब पार्टी में खूनी वारदात, फुफेरे भाई ने की मामा के लड़के की हत्या

Aligarh Crime News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के रहसूपुर गांव से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां, एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतारकर रिश्तों का बड़े ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया. आखिर क्या है पूरा मामला इस खबर में पढ़िए.

दारू पार्टी बनी खूनी खेल:

रहसूपुर निवासी बंटी और विजयगढ़ के भटोली का रहने वाला देवराज दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे. सोमवार की रात करीब 8 बजे देवराज बंटी के घर पर आया था. रात 12 बजे तक दोनों ने साथ बैठकर शराब का सेवन भी किया. इसी दौरान किसी बात पर दोनों के बीच आपस में कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि बंटी ने पहले देवराज की पीठ में गोली मारी, और फिर फरसे से उसका गला काटकर निर्मम हत्या कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, गोली फेफड़े को चीरते हुए बाहर निकल गई थी और धारदार हथियार से गला पूरी तरह से कट चुका था. इस पूरे घटनाक्रम के बाद से गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है.

रात भर शव के पास बैठा रहा हत्यारा:

गोली की आवाज़ सुनकर बंटी की पत्नी और बेटियां जब ऊपर पहुंचीं, तो देवराज का खून से लथपथ शव पड़ा मिला था. बंटी की बेटी ने तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन बंटी ने उसे किसी तरह रोकने की कोशिश में जुटा हुआ था. रात भर बंटी अपने ममेरे भाई के शव के पास ही बैठा हुआ था. वारदात के अगले दिन सुबह, नहाने, पूजा करने और टीका लगाने के बाद उसने बेटी से पुलिस को बुलाने के लिए कहा. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बंटी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

हत्या के पीछे का असली राज़ सुनकर उड़े होश:

पुलिस ने इस हत्याकांड के वारदात को गंभीरता से लेते हुए हत्यारे से पूछताछ शुरू कर दी. आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि मृतक देवराज उन लोगों के लिए रेकी कर रहा था जो उसे पहासू हत्याकांड के बाद मारना चाहते थे, इसलिए उसने देवराज को ही रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची. लेकिन, पुलिस हत्या के पीछे की असली वजह जानना चाहती थी.

मृतक देवराज के पिता ने बताई असली वजह:

मृतक देवराज के पिता हरीपाल सिंह ने घटनाक्रम के बाद जानकारी देते हुए बताया कि बंटी ने उनसे 5 लाख रुपये मकान बनवाने के लिए उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहा था. साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे मांगने पर धमकी देने के बाद बंटी ने इसी कर्ज के विवाद में उनके बेटे की हत्या की है. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं की जांच करने में जुटी हुई है.