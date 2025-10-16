‘प्यार में रोड़ा बन रहे पति को हटाना है’, ‘मगरमच्छ के आंसू’ बहाने पर ऐसे हुआ शक

Murdabad Crime News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र से बेहद ही दुखद घटना सामने आई है. जहां, अवैध संबंधों की वजह से 52 साल के वीरपाल की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. बिलारी पुलिस ने मृतक की पत्नी सुनीता और उसके प्रेमी आशीष उर्फ अंशु को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल में भेज दिया है. दोनों पर वीरपाल की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा है.

खेत में परवान चढ़ा प्यार:

पुलिस की पूछताछ में आरोपी सुनीता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके और प्रेमी आशीष के खेत आसपास हैं. लगभग चार महीने पहले धान की रोपाई के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हुआ था और वे अक्सर शारीरिक संबंध बनाने में लगे थे. सुनीता अक्सर पति वीरपाल को शराब पिलाकर रात में खेत पर भेज देती थी और प्रेमी आशीष को घर बुलाकर मिलने का काम करती थी.

आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर साजिश:

कुछ ही दिनों पहले वीरपाल ने दोनों को घर में ही आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और इस बात से नाराज़ होकर मृतक ने आरोपी सुनीता के साथ मारपीट की थी. इसके बाद सुनीता ने अपने प्यार के रोड़े बन रहे पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था. उसने प्रेमी अंशु को धमकी दी कि “अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, यदि तूने पति वीरपाल को ठिकाने नहीं लगाया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी.”

गला घोंटकर वीरपाल को उतारा मौत के घाट:

12 अक्टूबर की रात को जब मृतक वीरपाल खेत पर सोने गया, तो सुनीता के कहने पर अंशु खेत पर पहुंचा और उसने वीरपाल की गला दबाकर हत्या कर दी. अगले ही दिन सुबह वीरपाल का शव उनके ही धान के खेत में पड़ा मिला था. शव को देखने के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल मच गया.

‘मगरमच्छ के आंसू’ ने उठाया हत्याकांड से राज़:

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबने से हत्या की पुष्टि हुई. घटनास्थल पर वीरपाल के शव से लिपटकर जोर-जोर से रोने वाली सुनीता पर ही परिजनों और ग्रामीणों को सबसे पहले शक होना शुरू हो गया था. ग्रामीणों के मुताबिक, जब प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस को सूचना देने को कहा, तो सुनीता ने कहा कि वह शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएगी क्योंकि इससे ‘मिट्टी खराब’ हो जाएगी. पुलिस को सूचना न देने की जिद पर ही परिजनों का शक गहरा होते चला गया. तो वहीं, दूसरी तरफ पुलिस ने वीरपाल के भाई की शिकायत के आधार पर दोनों हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.