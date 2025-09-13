Home > उत्तर प्रदेश > Pilibhit में गोलीकांड से सनसनी! जमीनी विवाद में पूर्व विधायक के पोते को मारी गोली, हालत नाजुक

पीलीभीत ज़िले के बिलसंडा थाना क्षेत्र में दर्दनाक मामला सामने आया है. जब जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार के बीच कहासुनी ने खतरनाक मोड़ ले लिया और पूर्व विधायक एवं लोकतंत्र सेनानी कुंवर भगवान सिंह के पोते को गोली मार दी गई.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: September 13, 2025 12:05:48 PM IST

धर्मेन्द्र सिंह चौहान की रिपोर्ट, पीलीभीत ज़िले के बिलसंडा थाना क्षेत्र में दर्दनाक मामला सामने आया है. जब जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार के बीच कहासुनी ने खतरनाक मोड़ ले लिया और पूर्व विधायक एवं लोकतंत्र सेनानी कुंवर भगवान सिंह के पोते को गोली मार दी गई. इस वारदात ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया बल्कि राजनीतिक गलियारों तक हलचल पैदा कर दी है.

जमीन का पुराना विवाद बना खूनी संघर्ष

जानकारी के अनुसार, कस्बा बमरोली नगर के मोहल्ला इस्लामनगर के पास कई एकड़ जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था. इस जमीन पर पूर्व विधायक परिवार और नगर के एक चिकित्सक के परिजन दावा करते रहे हैं. शुक्रवार की दोपहर करीब ढाई बजे पूर्व विधायक के पोते प्रशांत सिंह उर्फ आशु, अपने पिता संजय सिंह के साथ जमीन देखने मौके पर पहुंचे थे. इसी दौरान वहां चिकित्सक परिवार के लोग भी मौजूद थे. मामूली कहासुनी के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि विवाद हिंसा में तब्दील हो गया. गुस्साए लोगों ने अचानक प्रशांत सिंह पर गोली चला दी. गोली सीधे उनके पेट में लगी और वह लहूलुहान होकर गिर पड़े.

हालत गंभीर

घायल प्रशांत सिंह को पहले नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाज़ुक देखते हुए उन्हें ज़िला अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों ने यहां भी उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बरेली रेफर कर दिया. लगातार रेफर होते जाने और हालत बिगड़ने से परिवार पर भारी संकट का पहाड़ टूट पड़ा है. घायल प्रशांत सिंह के परिवारजन इलाज की जद्दोजहद में लगे हुए हैं. उनके चाचा निक्कू सिंह ने बताया कि अभी पूरा परिवार अस्पताल और डॉक्टरों के संपर्क में है, इसलिए घटना की तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है. लेकिन यह भी सच है कि इस गोलीकांड ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना दिया है.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद सक्रियता दिखाते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को एक ईंट-भट्टे से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामला गंभीर होने के साथ-साथ कुछ हद तक संदिग्ध भी माना जा रहा है, इसलिए जांच की दिशा में कई पहलुओं पर काम किया जा रहा है. थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रॉपर्टी विवाद का सामने आ रहा है. घायल युवक की हालत नाज़ुक बनी हुई है और उसका उपचार बरेली के उच्च चिकित्सालय में जारी है. अभी तक पुलिस को इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित शिकायत मिलेगी, उसी आधार पर आगे की ठोस कार्रवाई की जाएगी.

