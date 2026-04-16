Prayagraj train accident: प्रयागराज में ट्रैक पर खड़े यात्रियों को रौंदती चली गई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, 5 की मौत

लापरवाही बनी हादसे की वजह

ट्रेन के रुकते ही उसमें सवार कुछ यात्री नीचे उतर गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ लोग दूसरे ट्रैक की ओर चले गए और कुछ पटरी पार करने लगे. इसी बीच सामने से तेज रफ्तार में आ रही ‘पुरुषोत्तम एक्सप्रेस’ अचानक उसी ट्रैक पर पहुंच गई. यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला और 5 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.यह हादसा करछना इलाके के पचदेवरा हाल्ट के पास शाम करीब 6:45 से 7 बजे के बीच हुआ. उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी के मुताबिक, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12801) लगभग 6:47 बजे उस ट्रैक से गुजर रही थी, तभी यह दुखद घटना घटी.

मृतकों की पहचान और जांच

हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के बताए जा रहे हैं, जो कोलकाता की ओर यात्रा कर रहे थे. मृतकों में गिरिराज, आकाश, अजय और मुन्ना पासी की पहचान हो चुकी है, जबकि एक अन्य की पहचान की प्रक्रिया जारी है. जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

सीएम योगी ने लिया संज्ञान

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं. रेलवे प्रशासन ने इस हादसे के बाद यात्रियों से सख्त अपील की है कि ट्रेन रुकने की स्थिति में बिना कारण नीचे न उतरें और रेलवे ट्रैक से दूर रहें. अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है.